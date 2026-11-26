La detención de Pedro Barraza Cuadra, vocalista de Los Viking’s 5, generó diversas reacciones. Una de ellas fue la de José Antonio Neme, quien abordó el caso durante la emisión de Mucho Gusto y sorprendió al revelar su vínculo con el cantante.

El músico fue detenido en el marco de la investigación conocida como «Pirata Gate». La causa apunta a eventuales irregularidades durante la administración del exalcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, quien también figura entre los aprehendidos.

La Fiscalía investiga posibles delitos de fraude al fisco, asociación criminal, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y negociación incompatible.

Por ahora, no se han entregado antecedentes específicos sobre la eventual participación de Barraza en los hechos investigados.

La confesión de José Antonio Neme sobre el cantante

Antes de analizar los detalles del procedimiento, José Antonio Neme decidió hacer una aclaración. El conductor explicó que conoce personalmente al vocalista y que existe un vínculo afectivo entre ambos.

«Es difícil porque yo lo conozco y le tengo un cariño enorme. Lo quiero decir porque prefiero transparentar el vínculo frente a las cámaras», reconoció en el matinal de Mega.

Luego, insistió en la importancia de comunicar esta cercanía a quienes seguían la cobertura de la noticia.

«Prefiero ser transparente con eso y que si alguien, que lo sepa la gente, que nos está viendo. Me parece que es más honesto de mi parte. Entonces hago esa aclaración», agregó.

Sin embargo, el periodista también manifestó sus dudas respecto de la gravedad de los antecedentes que motivaron las detenciones.

En ese contexto, planteó que una eventual irregularidad en la prestación de servicios no necesariamente tendría la misma gravedad que los delitos que investiga la Fiscalía.

«Ahora, para quedar detenido tiene que haber una figura delictual súper oscura. A ver, si tú prestaste un servicio y te quedaste con una plata o no hiciste lo que te pidieron que hicieras, está bien. Hay un caso que investigar», comentó.

Finalmente, Neme puso el foco en el amplio operativo policial, que terminó con 11 personas detenidas. El conductor cuestionó cuáles serían los antecedentes que explicarían la magnitud del procedimiento.

«Pero para irse preso así, con este nivel de rapidez, con una redada de 11 personas, pienso, ¿cuál es el delito atrás tan grave? Eso es lo que me gustaría saber», concluyó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google