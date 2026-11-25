Las historias detrás de algunas de las canciones más recordadas de la música popular llegarán a las plataformas digitales con «Musicalismo», una nueva serie documental sonora liderada por Sergio Lagos.

El proyecto estrenará simultáneamente sus once capítulos este miércoles 25 de noviembre. La producción propone un recorrido por doce canciones que han acompañado a distintas generaciones y forman parte de la memoria musical de Chile y Latinoamérica.

La selección incluye clásicos como «Historia de un amor», de Lucho Gatica; «Baño de mar a medianoche» y «Dilo calladito», de Cecilia; «Cariño malo», de Palmenia Pizarro; y «Cielo», de Buddy Richard.

También aborda temas de Los Iracundos, Los Ángeles Negros, Los Jaivas, Zalo Reyes, Chico Trujillo y La Noche. Así, el podcast transita por distintos estilos, desde el bolero y la Nueva Ola hasta la balada romántica, el rock y la cumbia.

De un homenaje musical a una serie documental

«Musicalismo» tiene su origen en el proyecto «Musicalismo: esas canciones que amamos cantar». Una propuesta que busca homenajear a los artistas y composiciones que han marcado distintas épocas.

En esa iniciativa, Sergio Lagos participa como vocalista, junto a Cristian López en la producción musical y Cristian Lazo en los arreglos. El proyecto también reúne a destacados músicos nacionales para reinterpretar canciones populares, respetando su esencia original y sumando nuevas sonoridades.

Ahora, la propuesta amplía su formato con una serie narrativa realizada por Francisco Tapia Robles y Fenómeno Producciones para Podium Podcast Chile.

La producción busca acercar estos clásicos a nuevas generaciones y entregar una mirada distinta sobre las historias que dieron vida a canciones que siguen vigentes con el paso del tiempo.

Los once episodios estarán disponibles desde este 25 de noviembre en Spotify y en el canal de YouTube de Podium Podcast Chile, además de las principales plataformas de audio

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google