El artista chileno FloyyMenor continúa consolidando su carrera internacional y sumará un importante hito este domingo 29 de noviembre. El cantante llegará al escenario principal del Coca-Cola Flow Fest, considerado uno de los eventos de música urbana más grandes de Latinoamérica.

El intérprete se presentará en el Coca-Cola Main Stage del Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México. Será su primera participación en un festival en territorio mexicano y actuará ante un público que supera los 100 mil asistentes.

Orgullo chileno: FloyyMenor llegará al escenario principal del Coca-Cola Flow Fest en México

La presentación llega en un momento clave para su carrera. FloyyMenor acaba de superar los 9 mil millones de reproducciones a nivel mundial, una cifra que refleja el alcance de su música en distintos mercados. Además, México se convirtió en el país donde concentra la mayor cantidad de escuchas.

Su relación con el público mexicano ya tuvo otro momento destacado hace seis meses. En esa oportunidad, compartió escenario con Cris MJ en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Ambos interpretaron «GATA ONLY» frente a 40 mil personas y celebraron los 4 mil millones de reproducciones globales del exitoso tema.

Desde entonces, FloyyMenor sumó otros mil millones de reproducciones. Así, continúa acercándose a una nueva marca en su trayectoria musical.

El artista también ha estrechado vínculos con la escena urbana mexicana mediante colaboraciones con figuras como Natanael Cano, Gabito Ballesteros, Oscar Maydon y Victor Mendivil. Estos trabajos han permitido que su característico sonido de reguetón dialogue con otras corrientes de la música urbana regional.

A este crecimiento se suma el lanzamiento de «MAN IN BLACK», su más reciente proyecto musical. En este trabajo, el cantante muestra una evolución artística y una propuesta con mayor proyección internacional.

Con más de 9 mil millones de reproducciones y a las puertas de alcanzar una nueva marca, FloyyMenor tendrá una vitrina importante en México. Su participación en el Coca-Cola Flow Fest también representa un nuevo paso para la música urbana chilena en los grandes escenarios latinoamericanos.

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