A varios meses del término de su relación con Luis Jiménez, Gala Caldirola entregó detalles sobre cómo ha enfrentado esta nueva etapa de su vida.

La española reconoció que la separación fue un proceso doloroso. Esto, especialmente porque tenía importantes proyectos personales que esperaba concretar durante 2026. Sin embargo, la situación la llevó a replantearse sus prioridades y enfocarse en sí misma.

En conversación con LUN, la exchica reality confesó que imaginaba un futuro muy distinto para este año. Entre sus deseos estaban formar una familia, encontrar una pareja y tener más hijos.

“Yo en este 2026 tenía otros planes, muchos relacionados con familia, soñaba con muchos hijos, proyectos de vida y pareja, pero ahora lo termino comprometidísima conmigo misma”, reconoció.

Pese a lo difícil que resultó enfrentar el quiebre, Gala aseguró que intenta quedarse con los aprendizajes de esta experiencia. Eso no significa que haya dejado atrás completamente lo ocurrido, pues todavía existen recuerdos que le provocan sentimientos encontrados.

“Obviamente hay recuerdos, momentos en que pienso ‘qué rabia’, y no, no es fácil. Era un compromiso tan grande y con tanta ilusión que no es fácil olvidar. Pero la vida debe continuar”, expresó.

Gala Caldirola recordó su última conversación con Luis Jiménez

Durante la entrevista, la española también abordó un episodio relacionado con el cierre de su relación con el exfutbolista.

En concreto, recordó la última conversación que mantuvieron después de separarse. Según relató, en ese encuentro Jiménez le manifestó sus intenciones de cambiar y convertirse en una mejor persona.

“Él tenía muchas ganas de convertirse en otro hombre, en una mejor persona”, contó sobre las palabras que recibió de su expareja.

Asimismo, Gala aseguró que confía en que el exjugador de la Roja esté llevando adelante ese proceso personal. Pese al quiebre y las dificultades que enfrentaron, no puso en duda sus intenciones de mejorar.

“No tengo la menor duda de que lo debe estar haciendo”, concluyó.

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