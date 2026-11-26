Una inesperada polémica habría marcado las grabaciones de Vértigo Extremo, el programa de Canal 13 que conducen Pamela Díaz y Sergio Lagos.

La situación fue comentada en el panel de Zona de Estrellas, donde revelaron que «La Fiera» habría dejado plantado al equipo del espacio. Según detallaron, la animadora no habría llegado a una de las jornadas de grabación.

Su ausencia habría obligado a modificar los planes de producción. De acuerdo con lo expuesto por Fany Mazuela y Camila Campos, más conocida como Camilísima, Sergio Lagos tuvo que continuar con las actividades en terreno sin su compañera.

Pero eso no fue todo. Mazuela contó que decidió comunicarse directamente con Pamela para conocer las razones de su ausencia. Sin embargo, la respuesta que habría recibido fue bastante tajante.

«No me gusta que me molesten», habría contestado la conductora. Una frase que, según las panelistas, estaría relacionada con su actual relación con Canal 13.

¿Qué habría provocado la molestia de Pamela Díaz?

Durante el programa, Camilísima entregó más antecedentes sobre el supuesto enojo de la animadora. Según explicó, todo tendría relación con un adelanto promocional del próximo capítulo de Vértigo Extremo.

En el registro aparece Alexandra «Chama» Méndez protagonizando un enfrentamiento con Pamela Díaz. Una situación que no habría dejado conforme a la conductora, especialmente por la forma en que el canal estaría mostrando estos conflictos.

«Ustedes se preguntarán: ¿por qué le molesta esto? El problema es que nuevamente la dejan como una mujer conflictiva», explicó Campos.

La panelista también sostuvo que este episodio habría terminado por colmar la paciencia de «La Fiera». Esto, considerando que anteriormente ya había protagonizado un conflicto con Javiera Díaz de Valdés.

En ese escenario, Camilísima aseguró que Pamela habría decidido poner un límite y retirarse de las grabaciones.

«Entonces, Pamela Díaz dijo: ‘Basta, yo agarro mis cosas y me marcho’», relató en el espacio de Zona Latina.

Por otra parte, la panelista entregó pistas sobre el actual paradero de la animadora. Según comentó, Pamela Díaz estaría en Pichilemu, algo que coincidiría con las publicaciones que ha compartido durante los últimos días en sus historias de Instagram.

Finalmente, Camilísima cuestionó el trato que estaría recibiendo la conductora por parte de la estación televisiva.

«Ella está oficiando como animadora y la están tratando como chica reality», sentenció.

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