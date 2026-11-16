La pregunta que Ivette Vergara no quiso responder en plena emisión de La Divina Comida: «Fuera de cámara…»

Un momento que no pasó inadvertido protagonizó Ivette Vergara en el último capítulo de La Divina Comida. La comunicadora recibió una pregunta sobre una reciente polémica, pero prefirió responderla lejos de las cámaras.

La animadora participó en el espacio junto a su esposo, Fernando Solabarrieta. También compartió con el exfutbolista Marcelo “Toby” Vega y la periodista Verónica Bianchi.

Durante la conversación, Vergara abordó su relación con la farándula y explicó por qué no se siente cómoda formando parte de ese mundo.

“No menosprecio el género, yo de hecho consumo farándula (…) pero yo no me siento cómoda, porque yo siempre he rayado la cancha respecto a mi vida”, reconoció.

En ese sentido, defendió su decisión de mantener ciertos aspectos de su vida lejos de la exposición mediática.

“Creo que uno tiene que ser consecuente y a mí no me gusta que se metan en mi vida privada”, sostuvo.

La comunicadora también recordó sus primeros años en televisión. Comenzó su carrera cuando tenía apenas 17 años y reconoció que, con el tiempo, cambió su manera de enfrentar la exposición pública.

“Yo partí muy chica en televisión, a los 17 años, y probablemente cometí muchos errores, abriendo la puerta más de lo que correspondía, pero tengo todo el derecho del mundo a cerrarla”, reflexionó.

“Si hoy día retrocediera el tiempo, hablaría, pero ya está”, agregó.

Fernando Solabarrieta también respaldó la postura de su esposa. El periodista marcó una diferencia entre el trabajo televisivo y la vida personal.

“la televisión es nuestro trabajo, no es nuestra vida. Nuestra vida es distinta a la televisión, nuestra vida está afuera de la televisión”, expresó.

La pregunta que Ivette Vergara prefirió responder fuera de cámara

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos llegó cuando Verónica Bianchi decidió abordar una controversia que involucró recientemente a la animadora: un episodio relacionado con exceso de velocidad.

La periodista le preguntó si la falta de amistades o vínculos dentro de los medios pudo haberla perjudicado frente a la cobertura que recibió por aquella situación.

“Te quiero preguntar, si no me lo quieres responder, no me lo respondes. Todo esto que ustedes dicen con respecto a los lazos que quizás no forjaron como amistad dentro de los canales o dentro de los medios, ¿crees que te perjudicó ahora con toda la situación que pasó hace poco de manejar a exceso de velocidad, además por todo lo que hablaron de ti en los medios?”, consultó.

Lejos de cerrar la conversación, Ivette Vergara aseguró que estaba dispuesta a contestar. Eso sí, puso una condición que llamó la atención de los presentes.

“Te lo voy a contestar, pero fuera de cámara”, respondió la comunicadora.

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