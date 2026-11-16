Mon Laferte sorprende con nueva nominación internacional: estos son sus rivales en los Grammy

Mon Laferte vuelve a brillar en el extranjero. La cantante chilena consiguió una nueva nominación a los Premios Grammy 2027, consolidando su presencia en uno de los escenarios más importantes de la música internacional.

La Academia de la Grabación reveló este lunes 16 de noviembre a los artistas que competirán por los reconocimientos de su próxima edición. Entre los nombres anunciados apareció la intérprete nacional, quien buscará quedarse con uno de los gramófonos dorados.

Mon Laferte competirá en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino. Su nominación llega gracias a «Femme Fatale», su más reciente producción discográfica.

Sin embargo, la artista no tendrá una tarea sencilla. En esta categoría se enfrentará a importantes exponentes de la música latina.

Una de sus principales competidoras será Karol G, quien obtuvo una candidatura por su trabajo «No me arrepiento de sentir tanto».

La lista también incluye a Carín León, con «Muda»; Rawayana, por «¿Dónde es el after?»; y Elena Rose, gracias a «Bendito verano».

Mon Laferte suma otro reconocimiento internacional

Esta nueva candidatura marca otro hito en la carrera de la cantante chilena. Durante los últimos años, Mon Laferte ha conseguido posicionarse como una de las artistas nacionales con mayor proyección internacional.

Además, la nominación llega después de su participación en los Latin Grammy 2026. En esa instancia, la intérprete también destacó con su álbum «Femme Fatale».

Ahora, la artista tendrá una nueva oportunidad de llevarse un importante reconocimiento a casa y seguir ampliando su trayectoria fuera de Chile.

La ceremonia de la 69ª edición de los Premios Grammy está programada para el próximo 7 de febrero de 2027.

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