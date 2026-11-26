Una serie de imágenes del departamento que Tonka Tomicic compartió con Marco Antonio López, conocido públicamente como Parived, revelaron el estado actual de la propiedad ubicada en Vitacura.

Los registros se exhibieron en el programa Alfombra Roja de Canal 13 y mostraron varias particularidades del inmueble. Entre ellas, destacó la piscina, cuya agua presenta un intenso color verde. También aparecieron numerosos gatos, árboles sin podar y distintos objetos acumulados en el patio.

La periodista Cecilia Gutiérrez consiguió las imágenes gracias a una amiga que vive en el mismo edificio. Esto ocurre mientras Parived enfrenta una disputa judicial para conseguir más plazo antes de abandonar la propiedad.

Exhiben imágenes del departamento de Tonka Tomicic y muestran preocupante estado de la piscina

Durante el espacio televisivo, la comunicadora explicó por qué los vecinos pueden observar directamente el estado del departamento.

“Tú abres la ventana y se ve el departamento, el primer piso es parte de la vista del edificio, todos los vecinos lo ven”, aclaró.

Las condiciones del lugar provocaron diversas reacciones en el panel. Una de las más críticas fue la de Francisca «Pancha» Merino, quien no ocultó su sorpresa al revisar los registros.

“Eso es un rancho, una ordinariez. Pobres vecinos pitucos”, comentó la panelista.

Por su parte, Gutiérrez entregó detalles sobre la cantidad de animales que encontró en el inmueble. Según relató, pudo contar al menos ocho gatos y destacó sus buenas condiciones.

“Hay muchos gatitos, yo conté por lo menos ocho gatos, súper lindos, bien cuidados, preciosos, nada que decir. Pero se nota que esos gatos están muy bien cuidados y alimentados”, señaló.

Sin embargo, la periodista también mencionó un problema que estaría afectando a quienes viven en el edificio: los olores provenientes de la propiedad.

En ese sentido, apuntó a la falta de mantención del jardín y a los árboles que habrían crecido sin recibir los cuidados necesarios. Esta situación también tendría consecuencias en la vista de los departamentos cercanos.

“No pueden abrir la ventana porque hay olor a pipí de gatito, el tema de los árboles no podados que le tapan la vista. Yo pude estar más arriba y efectivamente no se ve Santiago”, agregó.

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