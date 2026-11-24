El beso entre Trini Neira y Byking sigue dando que hablar en redes sociales. Esta vez, fue Pamela Díaz quien reaccionó públicamente al registro que protagonizó su hija junto al conocido streamer chileno.

Todo ocurrió durante una transmisión en vivo realizada la noche del viernes. En medio de una distendida conversación, ambos jóvenes comenzaron a intercambiar coqueteos y gestos de complicidad. La situación terminó con un apasionado beso que rápidamente se viralizó en internet.

Sin embargo, hubo otro detalle que tampoco pasó inadvertido para los espectadores. Durante el encuentro, Trini se dirigió al creador de contenido como «amor», lo que alimentó las especulaciones sobre un posible romance.

La situación llegó hasta el programa «Mañana de Cuento», de Once Stream, donde abordaron el comentado registro. Fue Rodrigo «Gallina» Avilés quien sacó el tema a colación y provocó la reacción de la madre de la joven.

Pamela Díaz reaccionó al beso de su hija con Byking

En medio de la conversación, Pamela Díaz contó que se enteró del episodio gracias a los mensajes que recibió durante la noche.

«En la noche me llegó al celular. La gente es muy copuchenta», comentó la animadora.

Pese a la pregunta, La Fiera evitó entregar mayores detalles sobre el acercamiento entre su hija y el streamer. En cambio, explicó que ambas mantienen un acuerdo para resguardar sus respectivas vidas privadas.

«Yo no hablo nada de la Trini y ella no puede hablar nada mío», señaló Pamela, dejando claro que no pretende profundizar en el tema.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Trini Neira y Byking generan comentarios por su cercanía. Anteriormente, ambos ya habían despertado rumores en redes sociales debido a sus interacciones.

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