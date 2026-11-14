Vanessa Daroch reveló el motivo de su alejamiento de la televisión y lanzó duro mensaje: «Váyanse un poquito a la…»

La tarotista y médium Vanessa Daroch sorprendió con sus declaraciones en el programa Eso lo digo yo, donde explicó por qué decidió alejarse de los espacios de farándula y televisión. Además, aprovechó la conversación para lanzar un duro mensaje contra una mujer del espectáculo, a quien acusó de haber frenado su llegada a un canal.

Todo comenzó cuando Nicolás Oyarzún y Fernando Godoy le preguntaron por su prolongada ausencia de la pantalla chica. En ese contexto, Daroch recordó el episodio que marcó un antes y un después en su relación con los programas de televisión.

La grave acusación que enfrentó Vanessa Daroch

La médium hizo referencia a la polémica que protagonizó en marzo pasado, cuando Primer Plano emitió un reportaje que la vinculaba con una supuesta estafa.

“Hace un tiempo, en un programa de farándula, me llevaron con un título ‘Vanessa estafadora’ y no sé qué. Yo me sorprendí, porque no sabía que era estafadora”, recordó.

En aquella oportunidad, el espacio de Chilevisión conversó con una mujer identificada como Constanza, quien acusó a Daroch de adeudarle $400 mil luego de realizar un depósito por una sesión que, según su versión, no recibió.

Frente a esta situación, Vanessa explicó que una amiga que trabajaba detrás de cámaras le advirtió sobre la investigación que preparaba el programa. Por lo mismo, decidió acudir personalmente al canal para conocer los antecedentes.

“Me empezaron a mostrar las pruebas y yo dije ‘a estas personas no las conozco, a esta persona ya se le devolvió la plata’”, sostuvo.

Con respecto a la denuncia, Vanessa menciona que era una persona a la que no se le había atendido en el momento, pero se le había atendido después.

«Ahí yo dije ‘sabís qué, he dado tanto por la televisión, que váyanse un poquito a la…’“, agregó.

La experiencia terminó por cambiar su disposición a participar en programas de farándula.

“Desde ahí dije ‘de ahora en adelante, voy a ir a programas donde la pase bien’. Decisión propia”, afirmó.

Vanessa Daroch acusó a una mujer de vetarla en televisión

Pero eso no fue todo. Durante la conversación, la tarotista también aprovechó de enviar un directo mensaje a una mujer del mundo televisivo, cuya identidad prefirió mantener en reserva.

Según relató, se trataba de alguien que frecuentaba su casa y que en reiteradas ocasiones le pidió canalizaciones y lecturas de cartas sin cobrarle por ello.

Sin embargo, aseguró que la relación cambió cuando tuvo la oportunidad de ingresar a un canal de televisión.

“Mira tú, que tantas veces estuviste en mi casa, que tantas veces me pediste hacer canalización, cartas, todo tipo de cosas sin cobrarte ni un peso, solo con el cariño que te tenía, y que cuando tuve la oportunidad de entrar a un canal, me vetaste”, expresó.

Finalmente, Daroch lanzó una última indirecta y aseguró que esta persona habría sentido que ella le quitaba protagonismo en pantalla.

“Tú sabes quién eres y que dijiste que yo te robaba mucha pantalla. A ti, mira dónde estoy”, sentenció.

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