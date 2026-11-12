Muere reconocida actriz que interpretó a un emblemático personaje de «El Chavo del 8»: «Gocé cada minuto que pasé con ella»

La actriz mexicana Regina Torné, quien alcanzó reconocimiento internacional por su participación en «El Chavo del 8», falleció esta semana a los 82 años. Su partida enluta al mundo artístico y deja atrás una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión.

Torné quedó en la memoria de varias generaciones gracias a su interpretación de la Tía Gloria en la popular producción de Roberto Gómez Bolaños. En la ficción, su personaje despertaba el interés amoroso de Don Ramón, protagonizando algunos de los momentos recordados de la comedia.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que publicó un mensaje de condolencias a través de sus redes sociales. Hasta el momento, no se han entregado detalles sobre las causas de su fallecimiento.

«Su talento, fuerza interpretativa y entrega al escenario la convirtieron en una de las grandes figuras de su generación», destacaron desde la organización.

La trayectoria de Regina Torné más allá de «El Chavo del 8»

Aunque su participación en la serie mexicana la acercó a una audiencia internacional, la actriz también construyó una destacada carrera en otras producciones.

Uno de sus trabajos más reconocidos llegó con la película «Como agua para chocolate» (1992). Allí interpretó a Mamá Elena, actuación que le permitió conseguir el Premio Ariel a mejor actriz.

Su recorrido por la televisión también incluyó participaciones en exitosas telenovelas. Entre ellas destacan «La loba», «Amor en custodia» y «Cielo rojo».

Sin embargo, desde 2016 se encontraba alejada de los escenarios y las producciones audiovisuales.

La noticia de su muerte generó distintas muestras de cariño entre quienes compartieron proyectos con ella. Una de ellas fue Sylvia Sáenz, su compañera en «La loba», quien le dedicó unas sentidas palabras en Instagram.

«Me quedo con sus consejos y el recuerdo de su profesionalismo, amor y respeto a este oficio. Gocé cada minuto que pasé con ella dentro y fuera del set», escribió la actriz, según consignó People en Español.

Alejandra Lazcano, quien también trabajó con Torné en «Cielo rojo», se sumó a las despedidas con un breve mensaje: «Vuela alto querida Regina».

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