Ex Bono Marzo: revisa con tu RUT si tienes dinero pendiente y cuándo vence el plazo para cobrarlo

¡Atención! Si recibiste el Aporte Familiar Permanente, conocido popularmente como ex Bono Marzo, debes revisar si todavía tienes dinero pendiente de cobro. El beneficio comenzó a entregarse durante febrero y marzo de este año, pero algunas personas todavía no retiran los montos que les corresponden.

El Instituto de Previsión Social (IPS) estableció un plazo de nueve meses desde la emisión del documento de pago. Por lo tanto, quienes no retiren el dinero antes de la fecha límite perderán el derecho a cobrarlo.

Durante 2026, el aporte alcanzó los $66.834 por carga familiar o por grupo familiar, dependiendo de las condiciones de cada beneficiario.

¿Cuándo vence el Aporte Familiar Permanente?

El calendario contempla tres fechas de vencimiento, según el día en que el IPS emitió cada documento de pago.

Estas son las fechas que debes tener en cuenta:

16 de noviembre de 2026: vence el plazo para quienes recibieron la orden de pago el 16 de febrero.

vence el plazo para quienes recibieron la orden de pago el 16 de febrero. 2 de diciembre de 2026: último día para quienes tenían una orden de pago emitida el 2 de marzo.

último día para quienes tenían una orden de pago emitida el 2 de marzo. 16 de diciembre de 2026: vence el plazo para quienes recibieron el documento el 16 de marzo.

Por este motivo, noviembre marca una fecha especialmente importante para el primer grupo de beneficiarios. Si todavía no retiras ese dinero, debes revisar tu situación antes del 16 de noviembre.

¿Cómo revisar con tu RUT si tienes dinero pendiente?

ChileAtiende y el Instituto de Previsión Social cuentan con una plataforma en línea que permite consultar si tienes beneficios estatales pendientes de cobro.

Para realizar la revisión de este bono, debes seguir estos pasos:

Ingresa al portal de ChileAtiende: Pagos por cobrar del IPS.

Escribe tu RUT y fecha de nacimiento.

Presiona la opción de consulta.

Revisa si el sistema muestra pagos pendientes y comprueba su fecha de vencimiento.

Si encuentras dinero pendiente, la plataforma también te entregará información sobre cómo solicitar el pago y qué alternativas tienes para recibirlo.

En caso de que no puedas realizar la consulta por internet, puedes acudir directamente a una sucursal de ChileAtiende y solicitar orientación.

¿Qué pasa si no cobro el ex Bono Marzo a tiempo?

El Aporte Familiar Permanente contempla un plazo de nueve meses desde la emisión del documento de pago.

Si una persona deja pasar ese período sin retirar el dinero, pierde el derecho a cobrarlo. Por eso, resulta importante revisar los antecedentes y no esperar hasta el último día.

Cabe recordar que el beneficio no requiere postulación, ya que el IPS identifica a las personas que cumplen con los requisitos establecidos para recibirlo.

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