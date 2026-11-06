«No tenía ganas de vivir»: Disley Ramos impactó con íntima confesión tras su romance con el Mago Jiménez

Disley Ramos sorprendió con un crudo testimonio sobre su relación con Luis «Mago» Jiménez. La creadora de contenido aprovechó su participación en Vértigo para contar detalles que hasta ahora había mantenido en reserva sobre el romance que comenzó durante su paso por el reality Mundos Opuestos.

Todo ocurrió cuando la participante respondió la tradicional «Pregunta del pueblo», donde le consultaron si alguna vez se sintió como el paño de lágrimas del exfutbolista.

Sin rodeos, Disley reconoció que sí y explicó que recién con el paso del tiempo logró comprender el papel que había asumido durante aquella relación.

«Yo fui el paño de lágrimas de una persona de 42 años totalmente dañada psicológicamente, que tenía que recoger con pala día por medio», lanzó.

En esa misma línea, aseguró que la percepción pública de su romance no representaba lo que realmente había vivido.

«Se entendió como que era una mujer que estaba detrás de un hombre, y nunca fue el caso», aclaró.

Disley Ramos reveló que recibió mensajes que la instaban a quitarse la vida

Uno de los momentos más impactantes de su intervención llegó cuando recordó lo que ocurrió después de abandonar Mundos Opuestos.

Según contó, al recuperar su teléfono se encontró con una serie de mensajes de odio que la afectaron profundamente. Algunos usuarios incluso le escribían para decirle que se quitara la vida.

«A mí me pasó cuando salí del reality, que pesco mi teléfono y empiezo a mirar mensajes que me decían «mátate», recordó.

Pero la confesión no terminó ahí. Disley reveló que atravesó una grave crisis de salud mental durante su estadía en un hotel, una experiencia que hasta ahora no se había atrevido a contar públicamente.

«Esto nunca lo he dicho, pero viví un cuadro psicótico en ese minuto que estaba en el hotel. Y me da vergüenza decirlo, pero no tenía ganas de vivir en ese minuto», confesó entre lágrimas.

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