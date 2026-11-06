Benja Valencia sorprende junto a Katteyes y Sinaka con «LA PLAYA»: la canción que se hizo viral antes de su estreno

Después de varias semanas de expectación, Benja Valencia, Katteyes y Sinaka estrenaron «LA PLAYA», una colaboración que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La canción comenzó a generar interés antes de su lanzamiento. Todo partió con el hashtag «#FREELAPLAYA», que se viralizó en redes sociales y dio paso a una campaña espontánea de los fanáticos. Aunque el tema estuvo cerca de quedar guardado, las constantes peticiones del público impulsaron su estreno.

El sencillo cuenta con la producción de Flackoloyal y Swift.047. Su propuesta mezcla sonidos del reggaetón de comienzos de los años 2010 con una historia centrada en un amorío secreto entre dos personas.

En esta ocasión, Benja Valencia suma las voces de Sinaka y Katteyes, quien próximamente se presentará en el Santander Arena. Juntos dan vida a una canción bailable y pegajosa, que apuesta por la nostalgia del género urbano.

«LA PLAYA» será parte del próximo proyecto de Benja Valencia

Este estreno llega después de «LEER TUS PENSAMIENTOS», colaboración que Benja Valencia lanzó junto a AK4:20. Ambos sencillos formarán parte de «KOI», su próximo proyecto de larga duración.

El álbum marcará un momento importante en la carrera del artista. Según lo anunciado, será su despedida del reggaetón, estilo musical que ha acompañado sus primeros años de trayectoria.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google