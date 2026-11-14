¡Tiene un nuevo integrante! Zúmbale Primo sorprendió con la llegada de un especial personaje a su banda

Zúmbale Primo sigue apostando por nuevas sorpresas para sus fanáticos. La popular agrupación nacional presentó oficialmente a un nuevo integrante que promete convertirse en uno de los protagonistas de sus próximos espectáculos.

Se trata de Zumbalito, un personaje corpóreo que acompañará a los músicos durante sus presentaciones en vivo y giras por distintos puntos del país.

La iniciativa busca ampliar la experiencia que ofrece la banda, especialmente entre los niños que siguen sus canciones y disfrutan de sus espectáculos junto a sus familias.

En conversación con Página 7, desde la agrupación explicaron que esta incorporación responde a una nueva etapa en su carrera.

«Ya no es solamente música. Hoy somos parte de muchas familias chilenas y queremos seguir acercándonos a ellas», señalaron.

¿Quién es Zumbalito, el nuevo integrante de Zúmbale Primo?

El personaje nació con la intención de crear un vínculo especial con los seguidores más pequeños de la banda.

Según explicaron sus integrantes, querían incorporar una figura que conectara con niños, padres y abuelos, considerando que la música ranchera también forma parte de las reuniones y celebraciones familiares.

Por lo mismo, trabajaron en un diseño con materiales livianos y una identidad propia, inspirado en la imagen de los músicos de la agrupación.

La idea es que Zumbalito pueda interactuar con el público, bailar, sacarse fotografías y convertirse en una figura reconocible para los fanáticos.

Respecto a su nombre, desde el grupo explicaron que buscaron una alternativa sencilla y fácil de recordar.

«Zumbalito representa de alguna manera al integrante más pequeño de esta gran familia que es Zúmbale Primo», comentaron.

Zúmbale Primo prepara nuevas canciones y sorpresas

Pero la llegada de Zumbalito no es la única novedad que prepara la agrupación.

Actualmente, los músicos trabajan en un nuevo disco de canciones inéditas, proyecto que marca una importante etapa en su carrera tras comenzar una nueva alianza con Warner Music.

Entre los adelantos que ya presentaron destacan «Borracho» y «El Perdón», esta última junto a The La Planta, artista uruguayo.

Además, anunciaron que el próximo 19 de noviembre estrenarán «Bye Bye», una canción que promete mucha energía y un sonido alegre.

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