Detienen a pareja de famosa influencer: decomisaron 151 kilos de marihuana en operativo en La Ligua

Un operativo antidrogas realizado por Carabineros en la Región de Valparaíso terminó con cinco personas detenidas y un importante decomiso de marihuana. Entre los involucrados figura Merello, actual pareja de la exchica reality Skarleth Labra.

Los antecedentes del procedimiento se conocieron este miércoles. Según informó The Clinic, el operativo estuvo a cargo del OS7 de Carabineros y se desarrolló el pasado 31 de octubre en la comuna de La Ligua.

Pareja de Skarleth Labra figura entre los cinco detenidos en operativo antidrogas en La Ligua

Durante el procedimiento, los funcionarios policiales fiscalizaron una camioneta en el kilómetro 163 de la Ruta 5 Norte, a la altura de Longotoma. La intervención formó parte de una investigación conjunta entre Carabineros y la Fiscalía de Los Andes.

En la parte posterior del vehículo encontraron 151 kilos de marihuana. Además, los uniformados incautaron $987.000 en efectivo, varios teléfonos celulares, dos equipos de comunicación y otros tres vehículos.

El procedimiento dejó un total de cinco hombres detenidos. Todos quedaron a disposición de la justicia para enfrentar el proceso correspondiente.

El fiscal jefe de Los Andes, Ricardo Reinoso, entregó detalles de las medidas adoptadas contra los involucrados en conversación con The Clinic.

“Fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes, quedando algunos de ellos con medidas cautelares y otros con cautelares de mayor intensidad como prisión preventiva. La investigación tiene un plazo de cuatro meses para realizar la diligencia”, explicó.

Respecto a Merello, el medio detalló que quedó sujeto a la medida cautelar de arresto domiciliario mientras avanza la investigación.

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