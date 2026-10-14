Martín Cárcamo se refiere al complejo momento de Julián Elfenbein: ojo al mensaje que entregó

Julián Elfenbein atraviesa un delicado momento de salud que lo mantiene alejado de la televisión. La situación se hizo pública en agosto de 2026, cuando se conoció que el conductor había sido internado en una clínica privada.

Aunque el animador ya habría recibido el alta médica, todavía no retoma sus actividades en pantalla. Además, tampoco participará en la Teletón 2026, que se realizará los próximos 6 y 7 de noviembre.

En medio de la preocupación por su estado, Martín Cárcamo se refirió por primera vez a la situación de su colega y amigo. En conversación con @noticiasespectaculo y @panchordg, el conductor entregó detalles sobre cómo ha seguido su evolución, aunque prefirió mantener la privacidad de la familia.

“Lo mantengo en privado, pero sí, obviamente tenemos comunicación con la familia y la verdad es que espero que pronto pueda estar de a poquito rearmando su vida”, comentó.

Cárcamo también destacó el vínculo que mantiene con el rostro de televisión y la importancia que tiene en su vida, tanto en el plano personal como profesional.

“Julián para mí es muy importante como amigo, como comunicador. Lo encuentro un talento y espero que se recupere pronto. Eso es lo que te puedo decir, porque obviamente es parte del ámbito privado de la familia, pero sí estoy atento a él”, agregó.

Martín Cárcamo aborda la ausencia de Julián Elfenbein en la Teletón 2026

Durante la conversación, también le preguntaron por la ausencia del histórico conductor de Pasapalabra en la próxima edición de la cruzada solidaria.

Frente a esto, Cárcamo recalcó que lo más importante es que su amigo pueda concentrarse en su recuperación, sin apresurar su regreso a las pantallas.

“Lo que pasa es que él tiene que priorizar el estar tranquilo y eso es lo más importante. Yo creo que una vez que las cosas estén en orden, y se sienta bien, debería volver a la tele. Lo echamos mucho de menos”, concluyó.

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