Manuel Turizo regresa a Chile con nuevo álbum: cuándo serán sus dos conciertos

Manuel Turizo prepara su regreso a Chile con dos presentaciones programadas para diciembre. El cantante colombiano llegará al país en medio de una nueva etapa musical, marcada por el lanzamiento de su álbum «Apambichao Vol. 2».

El artista se presentará el 7 de diciembre en el Gran Arena Monticello. Al día siguiente, el 8 de diciembre, será parte del festival Vibra Fest.

Ambos espectáculos marcarán el reencuentro del intérprete con el público nacional. Además, llegarán en un momento importante de su carrera, tras un año de actividad internacional y nuevos lanzamientos.

«Apambichao Vol. 2»: el nuevo álbum de Manuel Turizo

El colombiano acaba de presentar «Apambichao Vol. 2», un trabajo compuesto por diez canciones. La producción apuesta por una mezcla de ritmos tropicales y urbanos, con sonidos pensados para bailar.

El disco recorre géneros como el merengue, la salsa, el afro, el reguetón y la música regional mexicana. De esta manera, Turizo continúa la propuesta que comenzó con el primer volumen, publicado en abril de 2026.

Uno de los temas destacados es «Como Fuera», que reúne por primera vez al cantante con J Balvin. La canción también cuenta con un videoclip grabado en Nueva York y dirigido por Jaimes Bastidas Films.

El álbum incluye otras colaboraciones, como «Las Bailábamos Juntos», junto a Grupo Firme; «Pa’ Besarte», con Oscar Maydon; «Cogiendo Pareja», junto a Kapo; y «Yoyo», en colaboración con Zaider y Hamilton.

La producción también contempla canciones en solitario. Entre ellas aparecen «Infieles», «I Love TT», «Qué Loco», «Son Señales/Algo Así» y «Más Yo».

Con esta entrega, Manuel Turizo explora distintos sonidos latinoamericanos y mantiene la identidad pop urbana que ha marcado su trayectoria.

¿Cuándo se presentará Manuel Turizo en Chile?

El cantante tendrá dos oportunidades para encontrarse con sus seguidores durante diciembre:

7 de diciembre: Gran Arena Monticello.

Gran Arena Monticello. 8 de diciembre: festival Vibra Fest.

Las entradas para ambas presentaciones se encuentran disponibles a través de PuntoTicket.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google