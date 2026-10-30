Divino y Bayron Fire reviven un clásico del reggaetón con su nueva colaboración «Ya Estoy Llegando»

Una colaboración que conecta distintas generaciones de la música urbana. Divino y Bayron Fire unieron sus voces para estrenar «Ya Estoy Llegando», una nueva versión que trae de regreso un clásico del reggaetón a más de dos décadas de su lanzamiento original.
La canción formará parte de «Chosen Few», proyecto que también reunirá a reconocidos artistas de la escena urbana chilena. Entre sus participantes figuran Julianno Sosa, Polimá WestCoast y Galee Galee, entre otros exponentes.
El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip grabado en Santiago. La producción presenta una carrera de autos llena de velocidad y adrenalina, con una estética inspirada en la saga cinematográfica Rápido y Furioso.
El registro apuesta por una propuesta visual dinámica, con escenas que combinan acción y ambiente urbano. Además, cuenta con la participación de Roxana Hernández y Lucía Jiménez, recordadas por su paso por el programa «Perla» de Canal 13.
Divino y Bayron Fire: sus próximos proyectos
En el marco del estreno, Divino se encuentra en Chile para cumplir una agenda promocional y presentarse este sábado 31 de octubre en Arica. Durante su visita, también compartirá detalles sobre esta colaboración y sus próximos proyectos.
Bayron Fire, en tanto, continúa ampliando su presencia internacional. Recientemente ha trabajado con artistas como el dominicano Omega y Mati Bomba. Además, prepara nuevos lanzamientos junto a exponentes urbanos, entre ellos Jordan 23.
El cantante también tiene una presentación programada para este 31 de octubre en Expo Quillota, espectáculo que será transmitido por televisión abierta.
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