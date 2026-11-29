Este domingo 29 de noviembre, Santiago vivirá una nueva edición del esperado Paris Parade 2026, el tradicional desfile navideño que cada año reúne a miles de familias en torno a gigantescos globos, música y personajes infantiles.

En esta oportunidad, el evento celebrará sus 15 años con un espectáculo gratuito que recorrerá las principales calles de Providencia y Santiago. Además, marcará el inicio de las celebraciones navideñas en la capital.

La actividad comenzará a las 11:00 horas y tendrá como protagonistas a distintos personajes de Disney, Pixar, Marvel y otras populares producciones.

¿A qué hora comienza y cuál será el recorrido del Paris Parade 2026?

El desfile comenzará a las 11:00 horas en el sector del Parque Balmaceda, a la altura de avenida Salvador, en Providencia.

Desde ese punto, los participantes avanzarán por el eje Providencia-Alameda hasta llegar a la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de La Moneda.

Entre los personajes que acompañarán al Viejito Pascuero destacan Winnie the Pooh, Iron Man, Mike Wazowski y Ralf, el reno.

De esta manera, grandes y pequeños podrán disfrutar de una jornada llena de música, color y entretenimiento en pleno centro de Santiago.

¿Qué calles estarán cortadas por el Paris Parade?

Debido a la realización del evento, las autoridades implementaron un plan especial de tránsito que contempla importantes restricciones vehiculares.

El principal cierre comenzará a las 08:00 horas de este domingo y se extenderá hasta aproximadamente las 16:30 horas.

Durante ese periodo, los vehículos no podrán circular en ambos sentidos por el eje Providencia-Alameda, entre avenida Manuel Montt y avenida Manuel Rodríguez.

Además, las autoridades informaron los siguientes cortes:

Zenteno: entre Alameda y Alonso de Ovalle.

Lord Cochrane: entre Alameda y Padre Alonso de Ovalle.

Padre Alonso de Ovalle: entre Nataniel Cox y San Ignacio de Loyola.

¿Cuáles son las vías alternativas para evitar los desvíos?

Para quienes necesiten trasladarse por Santiago durante esta jornada, Transporte Informa recomendó utilizar otras calles y avenidas para evitar los sectores afectados.

Entre las principales alternativas destacan:

Avenida Blanco Encalada.

Avenida Matta.

Avenida Bellavista.

Avenida Andrés Bello.

Avenida Cardenal Caro.

Avenida Balmaceda.

Asimismo, la recomendación es privilegiar el transporte público para llegar hasta el lugar del desfile.

¿Cómo funcionará Metro de Santiago?

Metro de Santiago anunció un refuerzo de su operación durante la mañana para facilitar el traslado de las personas que quieran asistir al Paris Parade.

Para llegar al evento, se recomienda utilizar las estaciones Salvador, Baquedano, Universidad Católica y Santa Lucía.

En tanto, para el regreso, las estaciones sugeridas son Plaza de Armas, Parque Almagro, Los Héroes y República.

Así, el Paris Parade 2026 promete una nueva jornada de celebración familiar en Santiago, con un espectáculo gratuito que busca llenar de magia las calles de la capital.

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