Este lunes 30 de noviembre comienza la aplicación de la PAES Regular 2026, una de las etapas más importantes para miles de jóvenes que buscan ingresar a la educación superior durante el próximo año.

En esta oportunidad, los postulantes deberán rendir distintas evaluaciones durante tres jornadas. Entre ellas se encuentran las pruebas de Competencia Lectora, Competencia Matemática 1 (M1), Competencia Matemática 2 (M2), Ciencias e Historia y Ciencias Sociales.

Por lo mismo, resulta fundamental que cada estudiante revise con anticipación el calendario oficial. De esta manera, podrá organizar sus tiempos y evitar confusiones durante el proceso.

PAES 2026: ¿Qué día se rinde cada prueba?

De acuerdo con el calendario del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre), las evaluaciones comenzarán este lunes con el reconocimiento de salas y la prueba de Competencia Matemática 2.

Posteriormente, el martes y miércoles se desarrollarán los demás exámenes. Revisa a continuación el detalle:

Lunes 30 de noviembre

12:00 a 13:00 horas: reconocimiento de salas.

15:00 horas: Competencia Matemática 2 (M2).

Martes 1 de diciembre

09:00 horas: Competencia Lectora.

15:00 horas: Electiva de Ciencias.

Miércoles 2 de diciembre

09:00 horas: Competencia Matemática 1 (M1).

15:00 horas: Electiva de Historia y Ciencias Sociales.

Cabe destacar que estos horarios corresponden al territorio continental. En cambio, para Rapa Nui, las actividades comenzarán una hora antes.

¿Cuándo se conocerán los resultados de la PAES 2026?

Una vez que finalice la aplicación de las pruebas, los postulantes deberán esperar algunas semanas para conocer sus resultados.

En concreto, el Demre publicará los puntajes el lunes 4 de enero de 2027, a partir de las 08:00 horas.

Además, ese mismo día comenzará el periodo de postulaciones a las universidades adscritas al sistema de acceso, desde las 09:00 horas.

Este proceso se extenderá hasta el jueves 7 de enero, a las 13:00 horas. Luego, el lunes 18 de enero se darán a conocer los resultados de selección.

Finalmente, quienes obtengan un cupo podrán iniciar su proceso de matrícula desde el 19 de enero, periodo que se extenderá hasta el día 21 del mismo mes.

Recomendaciones para quienes rendirán la PAES

Ante el inicio de este importante proceso, es fundamental que los estudiantes tomen algunas precauciones para evitar contratiempos.

En primer lugar, deben revisar con anticipación el local y la sala donde rendirán cada evaluación. Para ello, pueden ingresar al portal oficial del Demre y consultar su Tarjeta de Identificación.

Asimismo, se recomienda llegar con tiempo al establecimiento, llevar su documento de identificación y revisar los elementos permitidos para cada prueba.

De esta manera, los miles de postulantes podrán enfrentar las jornadas de evaluación con mayor tranquilidad y concentrarse en obtener los resultados que necesitan para continuar su camino hacia la educación superior.

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