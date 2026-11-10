¡Don Omar confirma su regreso a Chile!: revisa cuándo comienza la preventa de entradas

Los fanáticos del reguetón ya tienen una fecha marcada en el calendario. Don Omar confirmó que volverá a Chile en 2027, como parte de su nueva gira internacional.

El denominado «Rey del Reguetón» se presentará el próximo 27 de octubre de 2027, en el marco de su recorrido The Last King World Tour. El tour también contempla conciertos en distintos países de Latinoamérica.

La noticia fue compartida por el propio artista a través de su cuenta oficial de Instagram. En la plataforma publicó el calendario de sus próximos espectáculos, donde incluyó la fecha de su reencuentro con el público chileno.

Sin embargo, todavía quedan varios detalles por resolver. Hasta ahora, no se ha informado cuál será el recinto que recibirá al intérprete en nuestro país.

Tampoco existen antecedentes sobre los precios de las entradas ni la distribución de los sectores disponibles.

¿Cuándo comienza la preventa para Don Omar en Chile?

Aunque aún faltan detalles sobre el espectáculo, los seguidores del cantante ya tienen una fecha importante para asegurar sus tickets.

La primera etapa de preventa comenzará el 19 de noviembre de 2026. Para acceder a esta instancia, los interesados deberán completar previamente un registro con sus datos personales.

Este proceso estará disponible en el sitio web oficial del artista: www.donomar.com.

Por el momento, la organización tampoco ha entregado información sobre los valores de las entradas o el mapa de ubicaciones. Estos antecedentes se conocerán más adelante, junto con los detalles que faltan del esperado concierto.

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