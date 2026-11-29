El mundo de la música enfrenta una nueva pérdida. Este domingo 29 de noviembre se confirmó la muerte de Mike Love, cofundador y vocalista de The Beach Boys, quien falleció a los 85 años.

La noticia generó conmoción entre los seguidores de la histórica banda estadounidense, considerada una de las agrupaciones más influyentes de la música pop y rock.

Según informó la revista Variety, su representante, Katie Altman, confirmó el fallecimiento a través de un comunicado. En el mensaje, detalló que el artista murió durante la noche del sábado, acompañado por sus familiares.

«Con profundo respeto, les comunico que Mike Love falleció esta noche, rodeado de su familia», expresó su representante.

Además, destacó el legado que dejó el músico y su aporte a la industria. «Un ícono de la cultura estadounidense, será recordado por su talento singular y la inspiración que brindó a generaciones de músicos», agregó.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la causa de su muerte.

Mike Love y su legado con The Beach Boys

Mike Love nació el 15 de marzo de 1941 en Los Ángeles, California. A comienzos de la década de 1960, fundó The Beach Boys junto a sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson, además de su amigo Al Jardine.

Con el paso de los años, la agrupación alcanzó reconocimiento internacional gracias a su particular estilo, que mezclaba armonías vocales con sonidos asociados al surf y la cultura juvenil estadounidense.

De hecho, canciones como «Surfin’ USA», «I Get Around», «Help Me, Rhonda», «California Girls» y «Good Vibrations» se transformaron en grandes clásicos de la música.

Gracias a estos éxitos, The Beach Boys vendió más de 100 millones de discos en todo el mundo y marcó a distintas generaciones de fanáticos.

Una trayectoria que se extendió por más de seis décadas

A lo largo de su carrera, Love se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la agrupación. Incluso después de los cambios en su formación, continuó ligado al proyecto musical durante décadas.

Asimismo, mantuvo una extensa actividad sobre los escenarios y siguió interpretando los grandes éxitos de la banda para sus seguidores.

Su partida también recuerda la historia de una agrupación que perdió a otros de sus integrantes fundadores. En 2025, por ejemplo, falleció Brian Wilson, otro de los pilares creativos de The Beach Boys.

De esta manera, la muerte de Mike Love marca el adiós a una de las voces más representativas de una época que transformó la música popular y llevó el sonido de California a distintos rincones del mundo.

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