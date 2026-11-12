Camila Nash arremete contra famoso galán de TV por particular motivo: «Si está pasado a poto…»

Un comentario sin filtros y una inesperada respuesta marcarán uno de los momentos más llamativos del próximo capítulo de «¿Volverías con tu ex? 2». Esta vez, Camila Nash protagonizará un particular intercambio con el modelo peruano Austin Palao.

Todo comenzó cuando ambos recibieron una invitación para participar en una experiencia dentro del Cuarto Oscuro. La dinámica prometía poner a prueba sus otros sentidos, ya que no podrían utilizar la vista.

«Deberán dirigirse al Cuarto Oscuro… Esta mañana no verán con los ojos… Verán con los sentidos», indicaban las instrucciones que recibieron.

Sin embargo, antes de comenzar el desafío, Nash hizo una particular petición a su compañero. La figura televisiva le pidió que pasara por la ducha antes de participar en la actividad.

«Prepárate gatito, a vivir una experiencia que solo sentirás con tus sentidos. Tenemos que ir al Cuarto Oscuro, a bañarse, a bañarse», le comentó directamente.

Pero la solicitud escondía una crítica bastante más dura. Según Camila, Austin habría descuidado sus hábitos de higiene desde que comenzó su relación con Noelia.

De hecho, la exchica reality conversó sobre el tema con Nicole Moreno y dejó claro que no estaba dispuesta a tolerar la situación.

«Si este h… está pasado a poto se lo voy a decir, ya le dije que se fuera a bañar, y ayer andaba medio pasado. Yo no me voy a andar comiendo h… cochinos», lanzó sin ningún tipo de filtro.

La respuesta de Austin Palao a los comentarios de Camila Nash

Las declaraciones de Camila no tardaron en llegar a oídos del modelo peruano. Fue Nicole Moreno quien le contó lo que su compañera había comentado sobre su higiene personal.

Lejos de mostrarse molesto o preocupado, Austin respondió con una frase que también llamó la atención.

«Que diga lo que quiera, me baño para cosas importantes», contestó el participante.

Pese a su desafiante reacción, finalmente Austin terminó pasando por la ducha antes de continuar con la jornada.

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