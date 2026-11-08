Vocalista de Ke Personajes protagonizó violento episodio y permanecerá detenido

Una nueva polémica involucra a Emanuel Noir, vocalista de la popular banda argentina Ke Personajes. El cantante terminó detenido durante la madrugada del sábado 7 de noviembre, luego de protagonizar un altercado con un funcionario policial en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos.

De acuerdo con los antecedentes publicados por medios argentinos y recogidos por Página 7 y El Clarín, el episodio ocurrió cuando el músico llegó hasta un casino de la localidad e intentó ingresar pese a que el establecimiento ya había cerrado sus puertas.

En ese momento, un policía le negó el acceso. La situación habría provocado una discusión que terminó con una presunta agresión por parte del intérprete.

Según las primeras informaciones, Noir habría golpeado al funcionario en el rostro utilizando los anillos que llevaba puestos. El efectivo terminó con heridas cortantes en distintas partes de la cara.

Tras el altercado, las autoridades trasladaron al cantante y a otro hombre que lo acompañaba hasta la Comisaría.

La Fiscalía inició una investigación por los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones. El caso quedó a cargo del fiscal auxiliar Juan Pablo Gile.

Emanuel Noir permanecerá detenido hasta el martes

La situación judicial del vocalista también generó preocupación entre sus seguidores. Según informó el fiscal, el artista permanecerá detenido en dependencias policiales hasta el martes 10 de noviembre, fecha en que se esperan novedades sobre su situación procesal.

Por ahora, la investigación busca esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

No es la primera vez que el cantante protagoniza un incidente

Este episodio tampoco sería el primer conflicto de Emanuel Noir con la Justicia.

En 2023, el líder de Ke Personajes también terminó detenido luego de involucrarse en una pelea callejera con un hombre que presuntamente era dueño de un gimnasio de la localidad.

En aquella oportunidad, circularon registros del enfrentamiento en redes sociales, donde se veía al cantante en el suelo mientras otra persona lo increpaba.

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