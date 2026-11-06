Maluma confirma su regreso a Chile con «Loco X Volver World Tour 2027»: recorrerá más de 60 ciudades

¡Se acabó la espera para sus fanáticos! Maluma confirmó su regreso a Chile como parte de su próxima gira mundial. El artista colombiano anunció oficialmente «Loco X Volver World Tour 2027», un ambicioso recorrido que lo llevará por más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África.

La noticia llega después de varios días de expectación. Durante las últimas dos semanas, el intérprete había compartido misteriosas publicaciones en sus redes sociales con el mensaje «Loco X Volver», acompañado de distintos destinos.

Entre ellos apareció Chile, lo que rápidamente despertó las especulaciones de sus seguidores nacionales. Ahora, el anuncio confirma que Santiago será una de las paradas de su nuevo espectáculo.

La gira comenzará el próximo 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia. Posteriormente, recorrerá importantes ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Santiago, Miami, Los Ángeles, Toronto, Madrid, París, Berlín y Rabat, entre otras.

Por el momento, no se han informado la fecha específica de su presentación en Chile, el recinto ni los detalles sobre la venta de entradas.

Maluma prepara un espectáculo renovado con sus grandes éxitos

El anuncio de la gira tuvo una presentación especial en el Aeropuerto Internacional de Miami. Allí, Maluma sorprendió a los pasajeros con un show improvisado junto a sus músicos.

Durante la intervención interpretó algunas de sus canciones más conocidas, como «Según Quién», «Felices Los 4» y «Hawái». También presentó «Loco X Volver», tema que da nombre a su más reciente producción discográfica.

Precisamente, el tour toma su nombre del álbum que estrenó en mayo de 2026. Este trabajo representa una nueva etapa artística para el colombiano y explora su conexión con Medellín, sus raíces y los lugares que marcaron su historia.

La propuesta contempla un nuevo concepto escénico y una puesta en escena especialmente desarrollada para esta gira. El espectáculo combinará las canciones de su último disco con los grandes éxitos que han marcado su carrera.

Sobre este esperado reencuentro con sus seguidores, Maluma compartió un emotivo mensaje.

«Hay lugares que marcaron mi historia y personas que hicieron posible cada uno de mis sueños. Loco X Volver nace de esas ganas inmensas de regresar a donde todo comenzó, de reencontrarme con quienes han crecido conmigo y de llegar a nuevos rincones del mundo para seguir escribiendo nuestra historia», expresó.

Además, agregó: «Esta gira es mi manera de agradecerles y recordarles que, sin importar qué tan lejos lleguemos, donde esté mi gente, siempre estaré en casa».

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