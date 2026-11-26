Dominga López rompió el silencio y explicó qué ocurrió realmente con su peinado durante el desfile en traje de gala del certamen. La representante chilena abordó el tema en una transmisión en vivo de Instagram, donde respondió a las dudas que surgieron entre sus seguidores.

La modelo aclaró que el particular aspecto de su cabello no respondió a una elección estética. Por el contrario, todo se debió a un problema de tiempo que enfrentó minutos antes de salir al escenario.

Según relató, fue la primera participante en ser llamada al Top 12. Esto la obligó a prepararse mucho más rápido que sus compañeras.

“Yo fui la primera en ser llamada al top 12, así que era la primera en desfilar. Y como a todas al final nos llamaban al top 12 y después salíamos todas juntas, fui la que tuvo menos tiempo para arreglarse”, explicó.

La presión que enfrentó Dominga López antes del desfile

La representante nacional contó que tenía pensado hacerse un peinado sencillo, específicamente un pequeño tomate. Sin embargo, los minutos disponibles no fueron suficientes para que los estilistas terminaran el trabajo.

“No nos dio el tiempo. Los pobres estilistas estaban desesperados, y yo también: ‘¡ay, no, por favor!’”, recordó.

La situación se volvió todavía más complicada cuando comenzaron a llamarla desde producción para que ingresara a la pasarela.

“Me empezaron a llamar: ‘¡Chile, Chile, Chile, al escenario, Chile!’. Y yo decía: ‘¡No estoy lista, no estoy lista!’. Y decían: ‘Si no subes ahora, no puedes subir’. Entonces yo tuve que subir al escenario nomás, así, tal cual como estaba. Y efectivamente tenía unos mechones sueltos”, relató.

Dominga López reconoció que el episodio la afectó

Durante la transmisión, la modelo también reconoció que el inconveniente tuvo consecuencias emocionales. Lejos de minimizar lo ocurrido, admitió que la situación le generó frustración.

“Para serles muy honesta, sí me afectó. Yo soy muy perfeccionista y me frustró bastante tener que salir así”, confesó.

Finalmente, explicó que los estilistas consiguieron solucionar el problema después de su presentación. Sin embargo, para entonces ya había desfilado con el vestido de gala.

“Después me lo pudieron arreglar, pero ya había pasado mi pasada de traje de gala. Obviamente la idea era que fuera un peinado pulcro y por temas de tiempo no se alcanzó a hacer”, concluyó.

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