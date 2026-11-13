Agreden a famoso humorista en medio de show: su reacción ya es viral en redes sociales

Un inesperado episodio de violencia interrumpió una presentación de Luis Slimming en Arica. El humorista sufrió una agresión luego de que un espectador subiera sorpresivamente al escenario y lo golpeara en plena rutina.

El incidente ocurrió la noche del jueves en el Centro de Convenciones del Hotel Antay. La situación obligó a suspender el espectáculo y terminó con el responsable detenido.

Detectives de la PDI que se encontraban en el recinto durante su tiempo libre intervinieron tras lo ocurrido y concretaron la detención del sujeto.

Tras el incidente, Luis Slimming decidió contar su versión de los hechos y aclarar cómo comenzó el enfrentamiento.

«Un loco se subió al escenario, no a partir de un chiste; también dije: ‘pero cuál fue el que le ofendió’, no alcancé a llegar a esos chistes», explicó.

Luis Slimming reveló detalles de la agresión en Arica

En su relato, el comediante también describió el momento en que el desconocido lo atacó. Según contó, el sujeto habría estado bajo los efectos del alcohol cuando se acercó al escenario.

«Se subió una persona, media curá (sic). Me tiró unos combos, yo le tiré otros; combos iban, combos venían», relató el humorista.

Además, Slimming confirmó que acudió a dependencias de la PDI para entregar los antecedentes correspondientes. De esta manera, el caso quedó en manos de las autoridades.

«Ya todo está en manos de la justicia», señaló.

Por último, el comediante agradeció las muestras de preocupación que recibió después de conocerse la agresión. También aprovechó para tranquilizar a sus seguidores y aseguró que se encuentra en buenas condiciones.

Incluso, fiel a su estilo, encontró espacio para bromear sobre lo sucedido y anticipó que el episodio podría convertirse en material para sus próximas presentaciones.

«Agradezco a la gente que se preocupó por mí, escribiéndome. Estoy bien, así que parece que los próximos shows se vienen buenos chistes», indicó.

«Se subió una persona, media curá»: Luis Slimming reveló detalles de violenta agresión en pleno show

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