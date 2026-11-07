Fundación Luksic sorprende en la Teletón 2026 con millonario aporte que emocionó a Don Francisco

La Teletón 2026 sigue dejando momentos que emocionan a los chilenos. Esta vez, uno de los anuncios que marcó la transmisión de la cruzada solidaria tuvo como protagonista a la Fundación Luksic. Quienes comprometieron una millonaria donación para apoyar el trabajo de la institución.

Durante la jornada de este sábado 7 de noviembre, Don Francisco sorprendió al público al revelar que la familia Luksic entregará $2.000 millones para el Instituto Teletón de Antofagasta.

El histórico conductor de la campaña solidaria agradeció públicamente el importante gesto y destacó el compromiso que la familia mantiene con la Teletón desde hace décadas.

«Gracias a la familia Luksic por su generosidad, por este acto filantrópico que ayuda a la región de Antofagasta y puede transformar la vida de miles de familias», expresó Don Francisco durante el anuncio.

El millonario aporte de la familia Luksic a la Teletón

La donación de este año mantiene la línea de colaboración que la familia ha desarrollado durante distintas ediciones de la cruzada solidaria.

De hecho, en la Teletón 2025, Don Francisco también anunció un aporte de $2.000 millones. Instancia que aprovechó para agradecer el compromiso del grupo familiar. El que ya suma 48 años de apoyo a la iniciativa.

Sin embargo, las contribuciones de la familia no se limitan a las donaciones realizadas durante las transmisiones televisivas.

En 2016, los Luksic aportaron $4.400 millones para financiar la construcción del Instituto Teletón de Antofagasta. Uno de los proyectos más importantes para fortalecer la rehabilitación de pacientes en el norte del país.

Gracias a este respaldo, el recinto abrió sus puertas en 2020 y actualmente entrega atención a miles de personas de la región

¿A qué se destinarán los $2.000 millones de la Fundación Luksic?

Esta vez, la Fundación Luksic comprometió los recursos para financiar la operación del Instituto Teletón de Antofagasta durante 2027.

El centro realiza cerca de 40 mil atenciones al año y durante 2026 acompañó los procesos de rehabilitación de más de 1.300 pacientes.

De esta manera, el nuevo aporte permitirá que el recinto continúe con su labor y entregue atención a niños, niñas y jóvenes que necesitan tratamientos de rehabilitación.

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