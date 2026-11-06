«Llamaría a Carabineros»: revelan tenso episodio entre Daniela Aránguiz y Cuco Cerda tras supuesto quiebre

La relación entre Daniela Aránguiz y José Manuel “Cuco” Cerda sigue en el centro de la atención de la farándula nacional. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente el quiebre de su romance, durante los últimos días han surgido nuevos antecedentes que apuntan a una ruptura.

Esta vez, el periodista Pablo Candia entregó detalles de un supuesto tenso episodio que habría ocurrido durante el fin de semana en la casa de la panelista.

En el programa Chismosos, el comunicador relató que Cuco Cerda habría llegado hasta el domicilio de Daniela Aránguiz el sábado, después de una fiesta de Halloween.

Sin embargo, el encuentro no habría terminado de la mejor manera.

Pablo Candia reveló supuesto enfrentamiento entre Daniela Aránguiz y Cuco Cerda

Según contó el periodista, Cuco Cerda llegó hasta la vivienda de Aránguiz y tocó el citófono. En ese momento, el mayordomo contactó a la exchica Mekano para avisarle que su «expareja» estaba afuera.

De acuerdo con el relato que compartieron en el espacio, Daniela habría reaccionado con una tajante petición: le habría pedido que se retirara y, de lo contrario, llamaría a Carabineros.

La situación habría molestado a Cuco, quien finalmente decidió abandonar el lugar. “Así que Cuco se fue indignado y no hablaron nunca más”, aseguró Candia,.

Por ahora, ninguno de los involucrados ha confirmado públicamente este supuesto encuentro ni ha entregado su versión sobre lo ocurrido.

¿Qué pasó entre Daniela Aránguiz y Cuco Cerda?

Los rumores sobre el quiebre comenzaron a tomar fuerza después de la fiesta de Halloween, donde algunos asistentes habrían visto a Cuco Cerda compartiendo con Catalina Vallejos.

Sin embargo, el propio Cerda abordó las especulaciones en el programa Alfombra Roja y aclaró que no existió ningún coqueteo con la influencer. Además, explicó que prefiere mantener los detalles de su relación con Daniela en el ámbito privado.

“Prefiero dejar esa conversación para mi vida privada”, comentó en esa oportunidad.

A esto se suman otras señales que alimentaron las versiones sobre el distanciamiento: ambos dejaron de seguirse en Instagram y eliminaron fotografías juntos de sus perfiles.

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