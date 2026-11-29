Una noticia que entristeció a los fanáticos de la lucha libre internacional. Rey Mysterio anunció que 2027 será su último año como luchador profesional y confirmó cuándo disputará su combate de despedida.

El anuncio ocurrió durante el programa posterior a Survivor Series: WarGames 2026 de WWE, realizado este sábado 28 de noviembre en Houston, Estados Unidos.

En esa instancia, el histórico enmascarado compartió la noticia con los seguidores de la compañía y reveló que su última presentación tendrá lugar el próximo 12 de junio de 2027 en Ciudad de México.

La noticia tomó por sorpresa a sus compañeros, quienes se acercaron para abrazarlo y demostrarle su cariño. Entre ellos destacó Rey Fénix, quien protagonizó uno de los momentos más emotivos de la despedida.

¿Cuándo y dónde será la última lucha de Rey Mysterio?

El propio luchador confirmó que su combate final se realizará el 12 de junio de 2027 en el Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, ubicado en Ciudad de México.

De esta manera, Rey Mysterio eligió territorio mexicano para cerrar una de las trayectorias más reconocidas de la lucha libre internacional.

Además, el evento marcará el regreso de WWE a este emblemático recinto. Sin embargo, la compañía todavía no revela quién será el rival que enfrentará al enmascarado en su última presentación.

Por ahora, los fanáticos pueden registrarse en el sitio oficial de WWE para recibir información sobre la venta de entradas.

Rey Mysterio: una carrera que marcó la historia de WWE

A sus 51 años, Óscar Gutiérrez Rubio, conocido mundialmente como Rey Mysterio, acumula casi cuatro décadas de trayectoria en la lucha libre profesional.

Su carrera comenzó en 1989, cuando tenía apenas 14 años. Posteriormente, pasó por importantes compañías como AAA, ECW y WCW, hasta llegar a WWE en 2002.

Desde entonces, el luchador conquistó importantes títulos y se convirtió en una de las figuras más queridas de la empresa.

Entre sus principales logros destacan tres campeonatos mundiales, una victoria en el Royal Rumble de 2006 y su ingreso al Salón de la Fama de WWE en 2023.

Asimismo, su particular estilo aéreo, sus máscaras y el característico movimiento 619 lo transformaron en un referente para distintas generaciones.

El legado que dejará el histórico luchador

Durante sus años de trayectoria, Rey Mysterio compartió el cuadrilátero con grandes figuras de la lucha libre, como John Cena, The Undertaker, Batista y Eddie Guerrero.

Además, protagonizó una recordada rivalidad con su hijo Dominik Mysterio, quien también construyó una carrera dentro de WWE.

Por lo mismo, su anuncio marca el cierre de una etapa importante para los seguidores de este espectáculo deportivo.

Ahora, los fanáticos tendrán que esperar hasta junio de 2027 para presenciar el último combate de una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre mexicana.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google