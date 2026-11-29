Un emotivo momento protagonizó Karla Melo durante su presentación en el Festival del Guatón Loyola. La actriz y cantante nacional se tomó unos minutos para recordar su lucha contra el cáncer de mama y compartir con el público cómo esa experiencia transformó su vida.

La artista aprovechó el escenario para hablar sobre el proceso que enfrentó durante 2025, cuando recibió el diagnóstico de cáncer de mama triple negativo.

En ese contexto, explicó que una de las etapas más complejas de su vida terminó convirtiéndose en la inspiración de una de sus canciones.

Karla Melo recordó su lucha contra el cáncer sobre el escenario

Antes de interpretar el tema «Soy», la cantante abrió su corazón y entregó unas palabras que emocionaron a los asistentes.

«Una de las experiencias más difíciles de mi vida fue atravesar una enfermedad, pero de eso nació esta canción que habla de conocerse, de amarse. A mí, el cáncer me habló en primera persona y me dijo lo siguiente…», expresó.

Tras esta reflexión, comenzó a interpretar la canción que lanzó en 2025 y que aborda precisamente su experiencia con la enfermedad.

De esta manera, Melo convirtió su presentación en un espacio para compartir un mensaje de amor propio y resiliencia, además de visibilizar una experiencia que también viven muchas mujeres.

Los tratamientos que enfrentó Karla Melo

Cabe recordar que la actriz recibió el diagnóstico de cáncer de mama triple negativo en 2025. Desde entonces, compartió distintos momentos de su proceso médico y emocional con sus seguidores.

Durante nueve meses, la intérprete enfrentó un tratamiento que incluyó ocho quimioterapias y una intervención quirúrgica.

Posteriormente, en septiembre de ese año, celebró los resultados de la biopsia que le realizaron después de la operación. Finalmente, en noviembre comunicó que había terminado su tratamiento.

Actualmente, la artista se encuentra en remisión y continúa compartiendo los avances de su recuperación.

La música como una forma de contar su historia

La experiencia también dejó una profunda huella en su trabajo artístico. Por eso, Karla Melo encontró en la música una manera de expresar sus emociones y transmitir un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares.

En ese sentido, «Soy» se convirtió en una canción especialmente significativa dentro de su repertorio, pues recoge parte de los aprendizajes que obtuvo durante su tratamiento.

Así, su presentación en el Festival del Guatón Loyola no solo permitió disfrutar de su música, sino también conocer una faceta más íntima de la artista, quien volvió a transformar su historia en un mensaje de esperanza y amor propio.

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