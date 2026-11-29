El Black Friday 2026 entra en su recta final. Este lunes 30 de noviembre será el último día del evento de descuentos que reúne a distintas tiendas y marcas en Chile, tanto en sus plataformas digitales como en locales físicos.

La iniciativa comenzó a las 00:00 horas del viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 horas de este lunes, según el calendario oficial de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS).

De esta manera, los consumidores todavía cuentan con algunas horas para revisar las promociones y adelantar sus compras de Navidad. Sin embargo, es importante considerar que cada comercio puede establecer condiciones particulares y que algunos productos podrían agotarse antes del cierre del evento.

¿Qué tiendas participan en el Black Friday 2026?

Esta edición reúne a cientos de empresas de distintos rubros. Según el SERNAC, participan más de 400 comercios con ofertas tanto en internet como en tiendas físicas.

Entre las categorías disponibles destacan:

Tecnología: celulares, computadores, televisores y accesorios.

Hogar: muebles, electrodomésticos y artículos de decoración.

Vestuario: ropa, calzado y accesorios.

Belleza: productos de cuidado personal y perfumería.

Viajes: paquetes turísticos, hoteles y servicios relacionados.

Deportes y entretención: artículos deportivos, juguetes y productos recreativos.

Para conocer las marcas adheridas y revisar sus promociones, los consumidores pueden ingresar al sitio oficial del evento: Cyber.cl.

¿Qué recomendaciones entrega el SERNAC para comprar durante el Black Friday?

Aunque quedan pocas horas para el cierre, es importante tomar algunas precauciones antes de realizar una compra.

Por esta razón, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) entregó recomendaciones para evitar problemas durante el evento:

Comparar los precios en distintas tiendas antes de pagar.

Comprar en sitios oficiales y comercios establecidos.

Revisar los costos de despacho y los plazos de entrega.

Verificar la disponibilidad de stock.

Evitar enlaces sospechosos que lleguen por mensajes o correos electrónicos.

Guardar las boletas y comprobantes de compra.

Además, el organismo recordó que las compras por internet cuentan con los mismos derechos que las presenciales.

Por ejemplo, los consumidores tienen derecho a retracto dentro de los 10 días siguientes a la recepción del producto, salvo las excepciones legales. Asimismo, los artículos nuevos que presenten fallas cuentan con una garantía legal de seis meses, que permite solicitar cambio, reparación o devolución del dinero.

¿Hasta qué hora estarán disponibles las ofertas?

El Black Friday 2026 finalizará oficialmente este lunes 30 de noviembre a las 23:59 horas.

Sin embargo, algunas tiendas podrían extender determinadas promociones o mantener descuentos especiales después del cierre. También es posible que ciertos productos se agoten antes de que termine la jornada.

Por eso, quienes tengan compras pendientes deberán revisar las condiciones particulares de cada comercio y aprovechar las últimas horas del evento.

De esta manera, el Black Friday se despide de su edición 2026 en Chile, justo a pocas semanas de Navidad y en un periodo en que muchas familias comienzan a organizar sus compras de fin de año.

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