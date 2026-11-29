Con la llegada del calor, el aire acondicionado se convierte en uno de los sistemas más utilizados por los automovilistas. Sin embargo, mantener fresca la cabina también genera un gasto adicional.

En este contexto, un análisis del ingeniero eléctrico y académico de la Universidad de los Andes, Miguel Torres, comparó el costo de utilizar este sistema durante una hora en vehículos bencineros y eléctricos.

Los resultados muestran una diferencia importante. Según el especialista, los autos eléctricos pueden gastar cerca de un 70% menos que los convencionales.

¿Cuánto cuesta usar el aire acondicionado en un auto bencinero?

En los vehículos bencineros, el aire acondicionado utiliza energía del motor. Por eso, cuando el conductor lo enciende, el automóvil necesita consumir más combustible.

Para realizar el cálculo, el académico consideró una demanda promedio de 2 kW durante una hora. Además, utilizó como referencia un precio de $1.580 por litro de bencina de 93 octanos.

Con esos valores, el gasto estimado alcanza los $1.422 por hora.

Sin embargo, el consumo puede variar según las condiciones del vehículo. También influye la temperatura exterior y el tiempo que permanece estacionado bajo el sol.

¿Cuánto gasta un auto eléctrico?

En los vehículos eléctricos, el sistema funciona de otra manera. En este caso, el aire acondicionado obtiene energía directamente desde la batería.

Para esta comparación, Torres consideró un consumo de 2 kWh durante una hora. Asimismo, utilizó una tarifa eléctrica de referencia de $230 por kWh.

De esta forma, el costo llega a $460 por hora.

La diferencia es considerable. Mientras un automóvil bencinero gasta aproximadamente $1.422, uno eléctrico consume cerca de $460 en el mismo periodo.

¿El aire acondicionado reduce la autonomía del auto?

El gasto económico no es el único factor que deben considerar los conductores. El uso del aire acondicionado también puede afectar la autonomía del vehículo.

Según explicó el académico, este sistema demanda energía adicional. Por lo tanto, puede reducir la distancia que el automóvil logra recorrer.

En carretera, la disminución puede llegar al 10%. En cambio, durante los desplazamientos urbanos lentos, puede alcanzar cerca del 20%.

Por eso, durante los días de altas temperaturas, conviene considerar este consumo al planificar los viajes.

Así, los automovilistas podrán conocer cuánto cuesta mantener fresco el interior de sus vehículos y cómo influye esta decisión en el gasto diario.

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