Festigame 2026 comienza a revelar sus principales atracciones. El evento gamer se realizará entre el 10 y el 13 de diciembre en Cenco Florida, con más de 8.000 m² dedicados a videojuegos, competencias y experiencias para los fanáticos.

Uno de los espacios destacados será Warner Play, que contará con más de 400 m² de actividades inspiradas en títulos como «Hogwarts Legacy», «LEGO Batman», «Mortal Kombat» y «Game of Thrones». También habrá una experiencia dedicada a «GTA VI» en el Hub de Paris y una zona de «Call of Duty» presentada por Samsung.

La programación también incluirá actividades para los fanáticos de los videojuegos nacionales. Ricardo Valencia, creador de «Conchetufight», participará como invitado y protagonizará un torneo del juego de peleas. A esto se sumará la presencia del influencer Pollo Castillo, quien compartirá con los asistentes y propondrá desafíos.

Los coleccionistas también tendrán su espacio con una zona dedicada a las Trading Cards. Allí se realizarán torneos, actividades para aprender a jugar e intercambios de cartas de Pokémon, One Piece, Digimon y Gundam.

El escenario principal, en tanto, recibirá las finales de las Clasificatorias Masivas. Las competencias contemplan categorías de Just Dance, K-pop, Cosplay, Fighting y fútbol con EA SPORTS FC.

Entradas y descuentos para Festigame 2026

La cita se desarrollará de 11:00 a 20:00 horas, con último ingreso a las 18:00. Las entradas están disponibles a través de Fever, desde los $12.900.

Además, quienes paguen con tarjetas Santander Mastercard podrán acceder a descuentos de hasta un 25%. El beneficio considera un stock limitado de 2.500 entradas con 25% de rebaja y otras 2.500 con un 20%.

Festigame 2026 todavía prepara nuevos anuncios sobre invitados y contenidos que se darán a conocer durante las próximas semanas.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google