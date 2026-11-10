La fiesta que termina a las 23:00: el fenómeno internacional que busca conquistar a las mamás de Chile

Salir a bailar sin tener que trasnochar es la propuesta de «Mamás a la Pista», una fiesta que llega a Chile con un formato que gana popularidad en Europa y Estados Unidos.

La iniciativa está pensada para mujeres de entre 30 y 60 años que buscan disfrutar de una noche con amigas, pero sin sacrificar el descanso ni las actividades del día siguiente. Por eso, la celebración tendrá una duración de tres horas: comenzará a las 20:00 y terminará a las 23:00.

La música será uno de los principales atractivos. La pista estará dedicada a grandes éxitos de los años 80 y 90, además de canciones de otras épocas que marcaron a distintas generaciones.

Otro sello de la propuesta es que todo el equipo detrás de la producción está integrado por madres, desde las DJs hasta las animadoras. La iniciativa fue creada por Helena Tello, DJ y productora de eventos, quien encontró inspiración en su propia experiencia tras convertirse en mamá de mellizos.

«Ser mamá no significa dejar de ser mujer, amiga o renunciar a las cosas que nos hacen felices. Entre los hijos, el trabajo y las responsabilidades, muchas veces nos dejamos para el último lugar», explicó.

«Mamás a la Pista»: más que una fiesta

Lo que comenzó como un evento también se ha convertido en una comunidad. Algunas asistentes participan en prácticamente todas las ediciones y han generado vínculos a partir de estos encuentros.

Además, cada jornada contempla espacios para emprendedoras y marcas interesadas en conectar con el público. También habrá concursos, premios y distintas sorpresas.

«Se genera una energía y una complicidad entre todas que difícilmente encuentras en una fiesta tradicional», destacó Tello.

¿Cuándo y dónde será «Mamás a la Pista»?

La próxima edición se realizará el viernes 20 de noviembre, entre las 20:00 y las 23:00 horas, en Club La Rubia, ubicado en avenida Las Condes 9160.

Las entradas están disponibles en el sitio web de Club La Rubia. Además, quienes utilicen el código MAMAS20 podrán acceder a un descuento. Los cupos son limitados.

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