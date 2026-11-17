El éxito de Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional sumará un nuevo capítulo. Tras agotar las entradas para sus presentaciones del viernes 11 y sábado 12 de diciembre, la agrupación anunció la disponibilidad de últimas localidades para su segundo concierto.

Los nuevos sectores corresponden a Pacífico, Cancha Numerada General, Andes, Cancha General de Pie y Galería. Los tickets estarán disponibles desde el martes 17 de noviembre, a las 12:00 horas, a través de PuntoTicket.

La alta demanda confirma el interés del público por asistir a uno de los encuentros musicales más esperados del año. La banda prepara dos jornadas en el principal recinto deportivo del país, con un repertorio que conecta distintas generaciones.

Una gira internacional y un repertorio de clásicos latinoamericanos

El anuncio llega después de una extensa gira internacional. Macha y el Bloque Depresivo recorrió escenarios de Lima, Medellín, Bogotá, Río de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, La Plata, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, entre otras ciudades.

Para sus conciertos en Santiago, la agrupación prepara un recorrido por distintos estilos de la música popular latinoamericana. El espectáculo incluirá boleros mexicanos, valses peruanos, son cubano y grandes clásicos del continente.

A este repertorio se sumarán composiciones propias de Macha que han adquirido una identidad dentro de la trayectoria del grupo. Entre ellas destacan «Continentales», «Perros y Gatos», «La Carretera», «Loca», «Y si no fuera» y «Déjame decirte algo».

También estará presente «Volver a comenzar», su reciente colaboración con Kidd Voodoo, además de otras canciones que forman parte del repertorio más reconocido por sus seguidores.

Con estas dos presentaciones en el Estadio Nacional, Macha y el Bloque Depresivo buscará reunir a distintas generaciones en torno a canciones que cruzan fronteras, estilos y emociones.

¿Cuándo comprar las últimas entradas para Macha y el Bloque Depresivo?

Las últimas localidades corresponden al concierto del sábado 12 de diciembre en el Estadio Nacional.

La venta comenzará el martes 17 de noviembre, a las 12:00 horas, mediante PuntoTicket. Los sectores habilitados serán Pacífico, Cancha Numerada General, Andes, Cancha General de Pie y Galería.

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