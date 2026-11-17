Cambiar el color de las paredes o instalar un nuevo piso puede hacer una gran diferencia en el hogar. A veces, pequeños cambios son suficientes para darle otra apariencia a una habitación y renovar por completo su ambiente.

Con la llegada de los meses más cálidos, muchas personas comienzan a pensar en remodelar sus casas y preparar sus espacios para disfrutar del verano. En ese contexto, Easy presenta su campaña de pisos y pinturas, con una propuesta que busca inspirar a quienes quieren darle una nueva cara a su hogar.

El cambio que tu hogar necesita: Easy invita a renovar los espacios con nuevas combinaciones

La iniciativa pone el foco en la variedad de alternativas disponibles en sus tiendas. Esto incluye distintos tipos de pisos, colores, texturas y pinturas para encontrar combinaciones que se adapten a los gustos y necesidades de cada persona.

Uno de los puntos centrales es mostrar cómo se pueden complementar ambos elementos. Así, quienes estén pensando en una remodelación pueden visualizar distintas posibilidades y descubrir cómo un cambio de piso, acompañado de un nuevo color en las paredes, puede transformar un espacio.

La idea es facilitar ese proceso y ayudar a los clientes a encontrar alternativas para sus proyectos en un mismo lugar. Desde quienes buscan renovar una habitación hasta quienes quieren darle un nuevo estilo a distintos rincones de la casa, la variedad disponible permite explorar diferentes combinaciones.

Además, la campaña busca instalar la remodelación como una oportunidad para renovar los ambientes y prepararlos para una nueva temporada. No se trata solamente de cambiar materiales o colores, sino también de crear espacios que transmitan una sensación distinta.

La campaña Piso y Pintura estará vigente entre el 20 de octubre y el 18 de noviembre. Durante ese período, Easy invita a descubrir su variedad de productos y encontrar la combinación ideal para cada proyecto.

Porque renovar el hogar también puede ser una forma de comenzar una nueva etapa. Y si estás pensando en darle otra vibra a tus espacios antes del verano, en Easy puedes encontrar lo que necesitas para hacerlo realidad.

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