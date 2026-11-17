Gala Caldirola vuelve a instalarse en el centro de la noticia. Esta vez, la española sorprendió a sus seguidores al anunciar un nuevo proyecto que marca un giro en su carrera.

Durante los últimos meses, la exchica reality ha protagonizado diversos titulares. Su bullada separación de Luis “Mago” Jiménez, en medio de rumores de una supuesta infidelidad con Coté López, fue uno de los episodios que más repercusión generó.

Gala Caldirola sorprende al anunciar su llegada a una nueva plataforma

Sin embargo, ahora la empresaria apuesta por un rubro completamente distinto. Esta semana confirmó que comenzará a crear contenido para adultos, una industria en la que varias figuras del espectáculo nacional ya han incursionado.

La propia Gala utilizó sus historias de Instagram para adelantar la noticia. Junto con compartir algunas fotografías sugerentes, dejó un breve mensaje que despertó la curiosidad de sus seguidores.

“Pronto mi cuenta”, escribió en una de sus publicaciones. En el registro también mostró sus piernas cubiertas de espuma, dejando entrever parte de lo que podría ofrecer en esta nueva plataforma.

Pero eso no fue todo. La española también compartió un enlace que dirige al sitio web elsecretodegala.cl, donde los interesados ya pueden registrarse.

Al ingresar, aparece un formulario con una advertencia sobre el acceso restringido para adultos. “Este espacio es solo para mayores de 18 años. Al entrar confirmas que tienes la edad legal requerida”, señala el mensaje.

Según la página web, el contenido se desbloqueará el miércoles 18 de noviembre.

También puedes leer en Radio Corazón: Gala Caldirola y Mauricio Pinilla se reencontraron y sorprendieron en redes sociales: «Te adoro mi flaquita…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google