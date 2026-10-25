Luis Jara reveló inesperado rechazo de cantante: «Llamé a esta persona (…) Y me dice, ‘pucha, me encantaría, pero usted es del otro lado político’»

Una inesperada confesión realizó Luis Jara en el último capítulo de La Divina Comida. Durante la conversación con Verónica Villarroel, Melina Noto y Pedro Astorga, el cantante recordó una mala experiencia con una colega.

Todo comenzó cuando Melina Noto le preguntó al intérprete cuáles habían sido los escenarios más importantes y los más difíciles de su trayectoria musical.

Ante la consulta, Luis Jara destacó: “Para mí, el momento más mágico fue haber cantado en el Teatro Colón de Buenos Aires”, reconoció el artista.

Además, recordó que el público argentino lo ovacionó durante más de un minuto, pese a que muchos asistentes no conocían su música. También mencionó su posterior presentación en el Teatro Real de Madrid, donde interpretó Gracias a la vida junto a la sinfónica de esa ciudad.

Sin embargo, el cantante lamentó: “Y eso no se visibiliza en Chile. He sentido más generosidad de mis colegas extranjeros que de mis propios colegas”, afirmó.

Luis Jara reveló inesperado rechazo de cantante

Tras hablar de aquello, ahora habló de un complejo momento. Luis Jara contó que el año pasado invitó a una reconocida folclorista nacional a participar en un medley de cuecas, pero la respuesta que recibió lo sorprendió.

“Yo le pedí a un folclorista el año pasado que me acompañara en un medley de cuecas. Y llamé a esta persona desde la admiración profunda”, relató.

“Y me dice, ‘pucha, me encantaría, pero usted es del otro lado’, del otro lado político”, recordó el cantante.

Luis Jara aseguró que le preguntó si realmente sabía por quién había votado. No obstante, la folclorista le habría explicado: “Me dijo: “Sí, lo que pasa es que si yo canto con usted, me quedo sin pega’. A mi me dolió”, confesó.

“Se supone que yo soy de derecha, se supone, o dijeron que”, comentó.

Finalmente, el cantante señaló: “Me hubiese encantado y me encantaría cantar con la gente que me hace sentido musicalmente. Y me encantaría que me dijeran ‘no, porque no es mi estilo’; ‘no, porque me cae como las hueas’. Pero no porque ‘me dijeron que tú eras (de derecha)’. Eso me pareció pobre”, concluyó.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google