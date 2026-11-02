Francisco Melo, Blanca Lewin y Felipe Rojas encabezan nuevo festival teatral en Santiago: revisa la cartelera, fechas y entradas

Santiago recibirá una nueva edición de «Santiago es Teatro», un festival que reunirá tres reconocidas obras de la cartelera nacional. Entre el 11 y el 14 de noviembre, el público podrá disfrutar de propuestas que recorren el drama, la comedia y el romance.

La programación contempla «El quinto paso», «Empieza con D, 7 letras» y «Los puentes de Madison». Cada montaje aborda distintas experiencias humanas y cuenta con elencos y equipos creativos destacados.

Una de las obras será «El quinto paso», protagonizada por Francisco Melo y Felipe Rojas, bajo la dirección de Jesús Urqueta. La historia presenta a James, un veterano de Alcohólicos Anónimos, y Luka, quien enfrenta una de las etapas más difíciles del programa.

Lo que comienza como un encuentro para buscar redención se convierte en un intenso duelo psicológico. La obra, escrita por el dramaturgo norirlandés David Ireland, aborda temas como la culpa, la fe y la fragilidad masculina.

Otra de las apuestas será «Empieza con D, 7 letras», la premiada comedia dramática de Juan José Campanella, director de «El secreto de sus ojos». El montaje tendrá su primera versión chilena, bajo la dirección de Alexis Moreno.

La historia explora las relaciones, la soledad y la necesidad de volver a conectar con otras personas. Su elenco está integrado por Bastián Bodenhöfer, Marcela del Valle, César Sepúlveda y Miyali Irigoin.

Finalmente, «Los puentes de Madison» llevará al escenario el romance que emocionó al público en la novela de Robert James Waller y su posterior adaptación cinematográfica. La obra sigue el encuentro entre una dueña de casa y un fotógrafo de National Geographic, quienes viven una intensa historia de amor durante cuatro días.

El montaje cuenta con las actuaciones de Blanca Lewin y César Caillet, además de Yosune González y Felipe Valenzuela. La dirección está a cargo de Aranzazu Yankovic.

¿Cuándo y dónde comprar entradas para «Santiago es Teatro»?

El festival se realizará entre el 11 y el 14 de noviembre en Santiago. Las entradas para las obras están disponibles a través de Ticketmaster y en las boleterías del teatro.

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