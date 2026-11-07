Don Francisco reveló el sueño que quiere cumplir antes de despedirse de la Teletón

Un emotivo momento protagonizó Don Francisco durante el inicio de la Teletón 2026. En medio de su discurso inaugural, Mario Kreutzberger compartió una de sus mayores aspiraciones personales. La cual, está relacionada con la historia que ha construido durante casi cinco décadas junto a la cruzada solidaria.

El animador de 85 años sorprendió al hablar sobre sus planes para los próximos años y revelar que todavía tiene un sueño pendiente.

En concreto, el histórico conductor espera continuar participando en la campaña para completar 50 años acompañando a la Teletón, una marca que lo convertiría en protagonista de un capítulo especialmente significativo de su trayectoria televisiva.

El sueño de Don Francisco antes de un eventual retiro de la Teletón

Durante su intervención en el Teatro Teletón, Don Francisco manifestó su alegría por participar en una nueva edición de la campaña, luego de 48 años de historia.

En ese contexto, el comunicador reconoció que le gustaría continuar durante las próximas dos versiones de la cruzada.

«Me gustaría mucho estar el próximo año y, si puedo el siguiente, muchísimo mejor», expresó frente al público.

Posteriormente, Don Francisco explicó el motivo detrás de sus deseos de continuar ligado a la iniciativa solidaria.

«Porque podría cumplir uno de mis sueños: acompañar esta campaña durante medio siglo. Me faltan solamente dos Teletones», confesó.

De esta manera, el animador dejó en evidencia que todavía espera alcanzar los 50 años de participación en una de las campañas televisivas más importantes del país.

El llamado de Don Francisco para la Teletón 2026

Además de compartir su anhelo personal, el histórico animador aprovechó la transmisión para realizar un llamado a los chilenos y destacar los desafíos que todavía enfrenta la institución.

En ese sentido, puso especial énfasis en la inclusión de las personas con discapacidad y la necesidad de generar mayores oportunidades laborales y educativas.

Asimismo, recordó que la meta de recaudación de la Teletón 2026 alcanza los $44.253.266.546, por lo que invitó a la ciudadanía a colaborar para superar la cifra del año anterior.

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