¿Polémica en la Teletón? Angélica Castro no se guardó comentario tras inesperado encuentro de meteorólogos

Un particular momento se vivió durante la Teletón 2026, luego de que los meteorólogos de los principales canales de televisión chilena protagonizaran un esperado encuentro en el Teatro Teletón.

La instancia reunió a Allison Göhler, de Chilevisión; Iván Torres, de TVN; Jaime Leyton, de Mega, y Gianfranco Marcone, de Canal 13. Los cuatro especialistas dejaron de lado sus diferencias para participar en una especial intervención durante la cruzada solidaria.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó inadvertido para Angélica Castro, quien acompañó el momento y lanzó un comentario que rápidamente llamó la atención.

Angélica Castro lanzó comentario por saludo entre meteorólogos

Todo ocurrió cuando los especialistas llegaron hasta el Teatro Teletón durante la mañana de este sábado 7 de noviembre.

El encuentro generó expectación debido a las recientes controversias que involucraron a algunos de los rostros del tiempo. Una de ellas surgió luego de que Allison Göhler cuestionara públicamente un pronóstico de Jaime Leyton sobre las lluvias.

Además, el tema sumó otro capítulo cuando desde el matinal de Chilevisión contactaron en vivo a Iván Torres para aclarar los rumores de supuestas rivalidades entre los meteorólogos.

Por eso, cuando los cuatro coincidieron en la cruzada solidaria, Angélica Castro no dejó pasar un particular gesto.

«No quiero ser cahuinera… pero encontré frío ese abrazo», comentó la animadora, al observar el saludo entre Jaime Leyton y sus colegas de televisión.

La comunicadora hizo referencia al saludo que el meteorólogo de Mega tuvo con los representantes de CHV y TVN, donde intercambiaron un tibio abrazo y un apretón de manos.

Allison Göhler y Jaime Leyton dejaron atrás las supuestas diferencias

Pese a la observación de Angélica Castro, los especialistas aprovecharon el encuentro para demostrar que no existe una mala relación entre ellos.

De hecho, Allison Göhler recordó con cariño la etapa en que Jaime Leyton fue su profesor. «Era excelente, aunque estricto», comentó la meteoróloga de Chilevisión. Destacando la experiencia que tuvo durante su formación.

Por su parte, el rostro de Mega también tuvo palabras positivas para su antigua alumna y respondió con un elogio.

«Ella era ordenadita, estudiosa y una excelente persona», expresó.

Finalmente, los cuatro meteorólogos dejaron atrás las especulaciones y se unieron para entregar el pronóstico del tiempo para las distintas regiones de Chile.

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