Los pasajeros que utilizan diariamente la Línea 5 del Metro de Santiago deberán estar atentos a una serie de modificaciones en el funcionamiento de la Ruta Expresa.

La empresa anunció un nuevo ordenamiento de los colores rojo y verde en tres estaciones del recorrido, con el objetivo de equilibrar la cantidad de pasajeros en los andenes y mejorar la experiencia de viaje.

En concreto, los cambios afectarán a Camino Agrícola, Mirador y Pedrero, que modificarán su clasificación dentro del sistema de detenciones diferenciadas.

¿Qué estaciones de la Línea 5 tendrán modificaciones?

De acuerdo con la información entregada por Metro de Santiago, el nuevo esquema contempla los siguientes cambios:

Camino Agrícola: dejará de pertenecer exclusivamente a la Ruta Roja y pasará a ser una estación común. Esto significa que recibiría trenes de ambas rutas.

dejará de pertenecer exclusivamente a la Ruta Roja y pasará a ser una estación común. Esto significa que recibiría trenes de ambas rutas. Mirador: cambiará de la Ruta Roja a la Ruta Verde.

cambiará de la Ruta Roja a la Ruta Verde. Pedrero: dejará la Ruta Verde para incorporarse a la Ruta Roja.

De esta manera, los pasajeros que utilizan estas estaciones deberán prestar especial atención a la señalización de los trenes antes de subir.

¿Por qué Metro cambiará la Ruta Expresa?

Según explicó la empresa, estas modificaciones buscan distribuir de mejor manera los flujos de pasajeros en los andenes.

Además, Metro pretende optimizar los tiempos de espera y mejorar las condiciones de viaje, especialmente durante los periodos de mayor demanda.

La medida forma parte de una serie de ajustes operacionales que buscan responder a las necesidades de quienes utilizan diariamente este recorrido, que conecta Plaza de Maipú con Vicente Valdés.

¿Cuándo comenzarán a regir los cambios?

Las modificaciones se aplicarán durante los horarios habituales de la Ruta Expresa, es decir, de lunes a viernes.

En cuanto a los horarios, este sistema funciona entre las 06:00 y las 09:00 horas durante la mañana, mientras que en la tarde opera desde las 18:00 hasta las 21:00 horas.

Respecto de la fecha de implementación, información publicada por La Tercera apunta al lunes 14 de diciembre de 2026. Sin embargo, Metro había comunicado inicialmente que los ajustes comenzarían durante las próximas semanas, sin precisar el día exacto.

Por lo mismo, la empresa llamó a los usuarios a revisar la señalización y comprobar el color del tren antes de abordar.

Así, quienes utilizan la Línea 5 deberán considerar estas modificaciones para organizar sus traslados y evitar confusiones durante sus viajes.

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