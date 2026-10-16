Roberto Cox quedó desconcertado por confesión de Nicole «Luli» Moreno: «Estoy nervioso en este momento»

Nicole Moreno, más conocida como Luli, protagonizó un llamativo intercambio con Roberto Cox en el programa digital Nada que perder, de Once Stream. La modelo habló sin filtros sobre su interés por el periodista y lo llenó de elogios frente a las cámaras.

Todo comenzó cuando la fisicoculturista se refirió a su situación sentimental. Al reconocer que continúa soltera, explicó: «No he encontrado a la persona».

En ese momento, el co-conductor Nicolás Cabargas recordó una declaración que Moreno hizo semanas atrás en el reality ¿Volverías con tu ex?. Allí le preguntaron por un famoso chileno que le pareciera atractivo y ella mencionó al rostro de televisión, con quien compartió en un capítulo de La Divina Comida.

«Lo voy a desperfilar», comentó entre risas en aquella oportunidad. Luego explicó su elección: «Encuentro muy interesante e inteligente y me gusta su manera de trabajar en televisión y todo: Roberto Cox». Finalmente, agregó: «Por ahí va mi target».

Al recordar sus palabras en Nada que perder, Luli reconoció que había hecho esos comentarios, aunque admitió: «Se me había olvidado eso».

La reacción de Roberto Cox ante los elogios de Luli

La confesión tomó por sorpresa al periodista, quien quiso confirmar lo que acababa de escuchar. «¡¿Eso dijiste de mí, Nicole?!», le preguntó.

«Pero no te desperfilo acá… ¿Eso dije? ¿Que “por ahí va mi target”?… Wow, qué foerte», respondió la modelo.

Cox quiso saber si se arrepentía de sus declaraciones en el reality. Sin embargo, Moreno dejó claro que mantenía su opinión. En medio del intercambio, Cabargas bromeó con la reacción del comunicador: «Se puso nervioso, se puso un poquito rojito».

El periodista tampoco ocultó su sorpresa. «No me esperaba estar en el target de Nicole… wow», reconoció.

Lejos de retractarse, Luli reafirmó su admiración por el comunicador y destacó sus cualidades profesionales.

«La verdad es que todo lo que dije ahí es porque lo pensé… y lo sigo pensando, obvio. Como periodista y comunicador, la verdad que lo encuentro bueno: súper inteligente, power y un futuro tremendo», aseguró.

Pero la conversación no terminó ahí. Cabargas fue un paso más allá y le preguntó directamente a Moreno si encontraba guapo a Cox.

Tras una breve pausa, la modelo respondió sin rodeos: «¿Puedo responder?… Es un chico apuesto, guapo. Si digo que ‘no’ estaría mintiendo. No tan sólo guapo, inteligente, me encanta… o sea, me encanta su versatilidad».

Sus palabras provocaron una nueva reacción del periodista, quien reconoció lo inesperado del momento. «Estoy nervioso en este momento. Nunca pensé que Nicole me diría esto y menos así de frente», comentó.

Entonces, Moreno reparó en que todas las preguntas estaban dirigidas a ella y lanzó una interrogante: «¿Y por qué me preguntan a mí y a él nada?».

«Porque tú eres la invitada. Cuando tengas tu podcast nos invitas y preguntas lo que quieras», contestó Cox entre risas.

Durante el diálogo, el periodista también reveló que ya conocía las declaraciones que la modelo había hecho en el reality de Mega. «Me llamó mucho la atención cuando dijo que ‘espero no desperfilarlo’», recordó.

Finalmente, Cox aprovechó la instancia para expresar su admiración por Moreno y la calificó como «un ejemplo a seguir».

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