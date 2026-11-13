¡Ya comenzó la cuenta regresiva! Maluma confirmó los detalles de su esperado regreso a Chile y anunció cuándo comenzará la venta de entradas para su próximo espectáculo.

El cantante colombiano se presentará el 22 de abril de 2027 en el Santander Arena, como parte de su nueva gira mundial «Loco X Volver World Tour 2027».

La noticia llega después de que el artista sorprendiera a sus seguidores con una serie de publicaciones en redes sociales. Bajo el mensaje «Loco X Volver», fue entregando pistas sobre los distintos destinos que visitará durante este recorrido internacional.

Ahora, Santiago ya tiene su lugar confirmado en el calendario del colombiano, quien prepara un espectáculo con una renovada puesta en escena y un repertorio que combinará las canciones de su último álbum con los grandes éxitos de su carrera.

¿Cuándo comienza la preventa de Maluma en Chile?

La preventa exclusiva comenzará el lunes 16 de noviembre a las 11:00 horas y estará disponible para clientes Visa de Banco de Chile.

La venta anticipada se realizará a través de PuntoTicket y tendrá una duración de 24 horas o hasta agotar el stock destinado a esta etapa.

Una vez finalizada la preventa o agotadas las entradas disponibles, comenzará inmediatamente la venta general. Esta última está programada para el martes 17 de noviembre.

«Loco X Volver World Tour 2027»: el regreso de Maluma

La gira mundial del colombiano contempla más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África. El recorrido comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia.

El tour toma su nombre de «Loco X Volver», su séptimo álbum de estudio, estrenado en mayo de 2026. Esta producción representa una nueva etapa artística para Maluma y explora sus raíces y su conexión con Medellín.

Sobre este proyecto, el cantante explicó que la gira nace de sus ganas de reencontrarse con quienes han acompañado su carrera.

«Esta gira es mi manera de agradecerles y recordarles que, sin importar qué tan lejos lleguemos, donde esté mi gente, siempre estaré en casa», expresó el artista.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google