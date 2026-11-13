La inesperada pregunta «doble sentido» de Mauricio Pinilla que descolocó a Laura Prieto y Marlen Olivari: sus caras lo dicen todo

Mauricio Pinilla protagonizó una de las situaciones más incómodas de la reciente edición de Vértigo. El exdelantero realizó un inesperado comentario durante una conversación con Laura Prieto y Marlen Olivari que no pasó inadvertido.

El exfutbolista participó como invitado en el estelar de Canal 13. Durante el programa también abordó su quiebre matrimonial con Gissella Gallardo y los difíciles episodios personales que ha enfrentado en los últimos meses.

Sin embargo, otro momento terminó robándose las miradas. Esta vez, una pregunta dirigida a las dos invitadas provocó incomodidad en el estudio y comentarios entre los usuarios de redes sociales.

La inesperada pregunta de Mauricio Pinilla a las invitadas

Todo ocurrió mientras Marlen Olivari presentaba «Divas en pantuflas», el espectáculo que protagoniza junto a Laura Prieto. Ambas explicaron que llevan su propuesta a diferentes teatros y casinos del país.

En medio de la conversación, Prieto comentó que están disponibles para presentarse en distintos lugares. «Donde sea, vamos. Nos acomodamos», señaló.

Luego, la uruguaya agregó: «Somos las dos solitas», en referencia al formato del espectáculo que realizan juntas.

Fue en ese instante cuando Mauricio Pinilla decidió intervenir con una pregunta que descolocó a las invitadas.

«¿Domicilios?», lanzó el exfutbolista, provocando una inmediata reacción de Marlen Olivari.

«No, fíjate», respondió la exchica Morandé, descartando la posibilidad.

Ante la situación, Pinilla intentó aclarar el sentido de su intervención y aseguró: «Pregunto solamente para el público».

La transmisión mostró entonces a Laura Prieto, quien dejó en evidencia su incomodidad frente al comentario del exseleccionado nacional.

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