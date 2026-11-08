A días del Miss Universo: candidata sufrió violento accidente y terminó perdiendo el conocimiento

A pocos días de una de las competencias de belleza más esperadas del año, una inesperada emergencia encendió las alarmas en el Miss Universo 2026. Melissa Núñez, representante de República Dominicana, sufrió un accidente automovilístico junto a la directora nacional del certamen, Magali Febles.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes 6 de noviembre, cuando ambas viajaban en un automóvil que terminó volcado tras impactar contra una estructura de cemento.

De acuerdo con los antecedentes entregados por medios locales, el choque provocó que uno de los neumáticos del vehículo reventara, lo que terminó desencadenando el volcamiento.

La situación generó especial preocupación debido a que la modelo de 28 años tenía previsto viajar este domingo 8 de noviembre a Puerto Rico para incorporarse a las actividades oficiales de Miss Universo 2026.

Melissa Núñez perdió el conocimiento tras el accidente

Fue la propia Magali Febles quien entregó detalles del complejo episodio a través de una transmisión en vivo en redes sociales.

Según relató, la fuerza del impacto provocó que tanto ella como la candidata perdieran el conocimiento durante algunos instantes. Sin embargo, su mayor preocupación llegó cuando notó que Melissa permanecía inconsciente.

¿Cuál es el estado de salud de la candidata a Miss Universo?

Tras el accidente, el equipo de la organización entregó un comunicado para actualizar la condición de las personas involucradas.

Según informaron, Melissa Núñez y Magali Febles permanecen estables y fuera de peligro. En el caso de la representante dominicana, presentó lesiones superficiales en su brazo derecho, específicamente en el antebrazo y la muñeca.

Pese a la evolución favorable, su participación en las actividades previas al certamen todavía genera incertidumbre.

La modelo tenía programado viajar este domingo a Puerto Rico, pero su traslado dependerá de las indicaciones médicas y de cómo avance su recuperación.

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