Vanesa Borghi se sinceró sobre la pérdida de su hija Clara y dejó una profunda reflexión: “Me enseñó lo que es el amor verdadero”

Vanesa Borghi abrió su corazón y abordó algunos de los momentos más importantes de su vida personal y profesional. La comunicadora fue la nueva invitada de Somos Más Que Moda, espacio donde conversó con Florencia Merlez y Carola Montenegro sobre su maternidad, su paso por televisión y los cambios que ha experimentado en los últimos años.

Uno de los temas que recordó fue su participación en Morandé con Compañía, donde proyectaba una imagen más sensual. Sin embargo, aclaró que aquella faceta no representaba completamente su personalidad.

“Era un rol. Yo soy no tan como ese rol. Soy cero así, pero lógicamente es una actuación”, explicó.

Actualmente, la argentina reconoce que tiene un estilo más clásico, aunque le gustaría atreverse con nuevas propuestas. Pero uno de los cambios más importantes de su vida llegó con la maternidad, que hoy ocupa un lugar central en sus prioridades.

“Yo trabajo y amo trabajar, pero no es mi prioridad, mi prioridad es mi familia”, confesó. En esa misma línea, agregó: “Creo que ser mamá a mí me vino a cambiar para mejor”.

Vanesa Borghi recordó la pérdida de su hija Clara

La conversación también tuvo un momento especialmente emotivo cuando Vanesa se refirió a la pérdida de su hija Clara y al proceso de duelo que debió enfrentar.

“Creo que, de partida, la pérdida de Clara me enseñó lo que es el amor verdadero, lo que es el amor, aunque no esté la persona”, expresó.

Además, recordó la dificultad de no haber podido despedirse de su padre durante la pandemia. A partir de ambas experiencias, entregó un mensaje a quienes atraviesan una pérdida similar.

“Le diría a una persona que está pasando algo así que sí vas a poder, que vas a aprender a con eso, que no dejará de doler, que será distinto, pero uno tiene que mirarlo con la mirada del amor”, sostuvo.

Adelantó detalles de su matrimonio

En la entrevista, Borghi también compartió detalles de su próximo matrimonio. La comunicadora reveló que tendrá dos vestidos para la ceremonia religiosa, uno más clásico y otro con un estilo más atrevido, pensado para bailar.

Para el matrimonio civil, en tanto, adelantó que lucirá un diseño especial de Makarena Montaner.

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