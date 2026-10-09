Nicole visitó Radio Corazón y reveló detalles de su nuevo disco: recordó emotiva anécdota junto a su madre

La cantante chilena Nicole visitó Radio Corazón para conversar sobre su presente musical, recordar importantes momentos de su carrera y adelantar los proyectos que prepara para los próximos meses. Durante la entrevista, también entregó detalles de su gira nacional, Baila Tour 2026, un espectáculo que combina sus grandes éxitos con mezclas electrónicas y el trabajo de un DJ junto a su banda.

La artista explicó que la idea nació luego de asistir a una fiesta y sorprenderse con las mezclas musicales. “Oye, qué buen mix, qué buen DJ, podríamos hacer esto con mis canciones”, recordó sobre el momento en que comenzó a imaginar el proyecto.

El resultado es un show que mezcla sus clásicos con otros sonidos. Incluso incorpora canciones de artistas internacionales. “Aparece una canción de Daft Punk (Digital Love), por ejemplo. Es muy entretenido porque está todo pegado, está todo unido y es como 50 minutos non stop”, adelantó.

El recuerdo de su madre que mantiene presente en cada concierto

Uno de los momentos más emotivos de la conversación llegó cuando Nicole recordó sus primeros pasos sobre los escenarios. La cantante contó que, a los 19 años, sintió pánico al ver la cantidad de público que la esperaba para una presentación.

En ese instante, su madre la abrazó y le ofreció un poco de whisky para tranquilizarla. “Nos empezamos a reír a carcajadas y de ahí voy para adelante no más con el taquito de whisky”, relató.

Hoy, ese recuerdo sigue acompañándola antes de cada espectáculo. “Cada vez que subo al escenario la siento muy cerca porque me acompañó a muchos conciertos; entonces, de alguna manera digo antes de saludar: ‘Mamá, vamos con todo’”, expresó.

Nicole prepara nuevo disco y celebra un importante hito

La maternidad también tuvo un espacio en la entrevista. La cantante recordó que su hijo León la acompañaba desde sus primeros meses de vida y destacó su actual camino musical. Además, reveló que compuso una canción para él y otra para su hija Celeste.

En paralelo, Nicole trabaja en un nuevo álbum que espera lanzar en 2027. Para desarrollarlo, ha compuesto en España, México y Los Ángeles, buscando explorar nuevos sonidos sin limitar su creatividad.

“El próximo año voy a sacar este disco nuevo que me tiene muy ilusionada y también celebro 30 años de Sueños en tránsito”, señaló.

¿Dónde se presentará Nicole?

La artista confirmó las próximas fechas de su Baila Tour 2026:

9 de octubre: Enjoy Santiago.

1 de noviembre: Teatro Municipal de Valparaíso.

26 de noviembre: Temuco.

27 de noviembre: Concepción.

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